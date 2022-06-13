Galatasaray’ın hocası kim olacak? Dursun Özbek listeyi belirledi...

JESUS MODELİ

Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, hoca konusunda model alınacak. Türkiye ile teması olmayan bir hoca tercih edilmesi durumunda, A+ bir isimle anlaşmak için uğraşılacak. Eğer bu ihtimal gerçekleşmezse yerli hocalara veya Galatasaray ile yolları kesişmiş isimlerle anlaşma zemini aranacak.