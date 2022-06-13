Galatasaray'ın hocası kim olacak? Dursun Özbek listeyi belirledi...
Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından Galatasaray'ın gelecek sezon yapılanması hız kazandı. Geçen sezonu unutmak isteyen ve gelecek sezonda Avrupa'ya tekrar dönecek bir takım oluşturma hazırlıkları yapan sarı kırmızılılarda hedef başarılı bir teknik adam ile anlaşıp takımı onun çevresinde geliştirmek. Galatasaray'daki ikinci döneminde başarı isteyen Dursun Özbek'in teknik direktör listesi burada...
11 Haziran'da yapılan seçimin ardından tekrar Galatasaray'da başkan olarak seçilen Dursun Özbek, doğru teknik direktörü takımın başına getirmek için kolları sıvadı...
JESUS MODELİ
Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, hoca konusunda model alınacak. Türkiye ile teması olmayan bir hoca tercih edilmesi durumunda, A+ bir isimle anlaşmak için uğraşılacak. Eğer bu ihtimal gerçekleşmezse yerli hocalara veya Galatasaray ile yolları kesişmiş isimlerle anlaşma zemini aranacak.
Avrupa kupalarında yer almayacak Galatasaray'ın transferde önünde uzun bir süre bulunsa da, Dursun Özbek transferleri bir an evvel çözüp sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmeye çalışacak.
Özellikle orta sahada aksaklık yaşayan Galatasaray'da Witsel gibi dünya yıldızı futbolcuların isimleri gündeme gelirken, transferde yeni hocanın fikirleri de alınmak isteniyor.
Galatasaray'ı ve Süper Lig'i tanıyan veya tanıyıp uyum sağlamaya müsait isimlerin üzerinde yoğunlaşan Özbek, hoca konusunu bir an evvel halledip sonrasında takımı şekillendirmeyi istiyor.