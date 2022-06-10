5. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaretçi akını! İkinci güne güreşe benzeyen Kabaddi gösterisi damga vurdu

BİNİCİLİK ALANINDA ATLARA BİNEN ÇOCUKLAR EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRİYOR

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar at binerek keyifli anlar yaşıyor.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde etkinlikler devam ediyor.

Binicilik alanına gelen yüzlerce çocuk, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) organizasyonuyla at binme deneyimi yaşıyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı ve uzman eğitmenlerin eşliğinde atlara binen çocuklar, hem hayvan sevgisini tadıyor hem de heyecanlı dakikalar geçiriyor.

TJK eğitmenlerinden ve Türkiye'nin ender kadın jokeylerinden olan Serap Göz, yaptığı açıklamada, "Atalarımızdan gelen atçılığı çocuklarımızla paylaşmak istedik. Atçılığı çocuklara tanıtmak istedik. TJK olarak yaklaşık 7 yıldır ücretsiz olarak engelli çocuklara atlı terapi eğitimi veriyoruz. Festivale gelen bütün çocuklarımızı atlarla buluşturacağız." diye konuştu.