5. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaretçi akını! İkinci güne güreşe benzeyen Kabaddi gösterisi damga vurdu
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün başladı. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri ve konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapıldı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün başladı.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri ve konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri yapıldı.
Bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları, uygulama atölyelerinde katılımcılar, farklı deneyimler yaşadı.
BİNİCİLİK ALANINDA ATLARA BİNEN ÇOCUKLAR EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRİYOR
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar at binerek keyifli anlar yaşıyor.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde etkinlikler devam ediyor.
Binicilik alanına gelen yüzlerce çocuk, Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) organizasyonuyla at binme deneyimi yaşıyor. Güvenlik önlemlerinin alındığı ve uzman eğitmenlerin eşliğinde atlara binen çocuklar, hem hayvan sevgisini tadıyor hem de heyecanlı dakikalar geçiriyor.
TJK eğitmenlerinden ve Türkiye'nin ender kadın jokeylerinden olan Serap Göz, yaptığı açıklamada, "Atalarımızdan gelen atçılığı çocuklarımızla paylaşmak istedik. Atçılığı çocuklara tanıtmak istedik. TJK olarak yaklaşık 7 yıldır ücretsiz olarak engelli çocuklara atlı terapi eğitimi veriyoruz. Festivale gelen bütün çocuklarımızı atlarla buluşturacağız." diye konuştu.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu, tüm vatandaşları İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ne davet etti.
Nalcıoğlu, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde açıklamalarda bulundu.
İlk 2 gününde öğrencilerin yoğun katılım sağladığı festivalin güzel etkinliklere sahne olduğuna değinen Nalcıoğlu, "Festivalimiz çok güzel devam ediyor. 12 Haziran Pazar gününe kadar sürecek. Çocukları, gençleri ve yetişkinleri festivalimize davet ediyoruz." dedi.
Alanın yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu, "Çocuk oyunlarımız, geleneksel sporlarımız, el sanatlarımız, dünya mutfağından lezzetlerimiz, halk müzikleri ile konserlerimiz var. Etkinliğimize herkesi bekliyoruz." diye konuştu.