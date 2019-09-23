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Tüm gözler bu derbide! Maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber

Spor Toto Süper Lig'de derbi haftası... Süper Lig'in 6.haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 28 Eylül akşamı tüm gözler Türk Telekom Stadyumu'nda olacak. Bu kritik derbi öncesi Galatasaray'da sevindiren gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son durumlar ve teknik direktörlerin muhtemel 11'leri...

23.09.2019 15:34 - Son Güncelleme: 23.09.2019 16:06
Tüm gözler bu derbide! Maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig'de derbi haftasına girilirken, heyecan şimdiden artmaya başladı...

Tüm gözler bu derbide! Maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber

Ligin 5. haftasına Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanında takılan Galatasaray'ın 2 puan önünde yer aldı.

Tüm gözler bu derbide! Maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber

İki takım da artık dev maçı düşünmeye başlarken, Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haberler geldi...

Tüm gözler bu derbide! Maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber

İşte iki cephede yaşanan son dakika gelişmeleri ve bunların ışığında teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler...

Tüm gözler bu derbide! Maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber

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