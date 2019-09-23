Tüm gözler bu derbide! Maç öncesi Galatasaray'a iyi Fenerbahçe'ye kötü haber

Spor Toto Süper Lig'de derbi haftası... Süper Lig'in 6.haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 28 Eylül akşamı tüm gözler Türk Telekom Stadyumu'nda olacak. Bu kritik derbi öncesi Galatasaray'da sevindiren gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son durumlar ve teknik direktörlerin muhtemel 11'leri...

23.09.2019 15:34 - Son Güncelleme: 23.09.2019 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





