Fatih Terim ile ilgili şok sözler: Hesabını vermeli!
Süper Lig'de 5 maçta sadece 8 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Galatasaray, haftaya sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Transfer döneminde iyi bir kadro kurmasına rağmen kötü oyunu süren sarı-kırmızılı ekipte Yeni Malatyaspor maçının sorumlusu rotasyona giden Fatih Terim olarak görülürken, spor yazarları tarafından hedefe başarılı teknik adam oturtuldu. İşte spor yazarlarının Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi...
23.09.2019 13:14
- Son Güncelleme: 23.09.2019 13:14
Falcao'yu neden aldınız? | Zeki Uzundurukan
Falcao'nun yedek kulübesinde tutulması, hepimiz için büyük bir sürprizdi. Şaka gibi yahu! Falcao üzerinden rotasyon yapılır mı hiç?
Malatyaspor'un savunmasını önde kurması, Galatasaray'ın çok rahat pozisyona girmesinde başrol oynadı. Ev sahibi takımın savunma arkasına atılan her topta Galatasaray gol pozisyonuna girdi.
Galatasaray ilk yarıda yan topları o kadar etkili kullandı ki, Farnolle gününde olmasaydı sarı-kırmızılılar ilk yarıda farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdi.
Ömer Bayram, Seri'nin kafa golünde öylesine müthiş bir orta kesti ki ceza sahasına. Babel mükemmel oynuyor, çok da formda. Malatyaspor savunmasını maç boyunca çok rahatsız etti, geriye gelip top çıkardı.
İlk yarıda Malatyaspor; Donald ve Jahovic ile rakip kaleyi yoklarken, Galatasaray golden sonra 3 net pozisyona girdi. Andone iyi niyetli bir hücumcu. Takım arkadaşlarına alıştıkça çok daha iyi olacağını gösterdi..