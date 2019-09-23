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Fenerbahçeli Vedat Muriç için dev kulüpler harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin kapısını çalacak 5 kulüp...

Galatasaray derbisi öncesi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe forması altında gösterdiği başarılı performans ile dev kulüplerin dikkatini çeken Vedat Muriç, Manchester United ve Atletico Madrid'in radarına girmiş, Manchester United Muriç için ligin 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçına gözlemci göndermişti. Yıldız futbolcuya 5 Avrupa kulübünün daha talip olduğu ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

23.09.2019 18:11 - Son Güncelleme: 23.09.2019 18:20
Fenerbahçeli Vedat Muriç için dev kulüpler harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin kapısını çalacak 5 kulüp...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçeli Vedat Muriç için dev kulüpler harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin kapısını çalacak 5 kulüp...

Sezonun sona ermesiyle birlikte kadrosunu baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin en önemli transferlerinden birisi de Vedat Muriç'ti...

Fenerbahçeli Vedat Muriç için dev kulüpler harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin kapısını çalacak 5 kulüp...

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 5 resmi maçta 3 gol kaydetti.

Fenerbahçeli Vedat Muriç için dev kulüpler harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin kapısını çalacak 5 kulüp...

Bu sezon gösterdiği performansla beklentileri aşan Muriç, son olarak Süper Lig'de çıktığı Ankaragücü maçında galibiyet golünü kaydederek takımının 3 puan kazanmasında önemli bir rol oynadı.

Fenerbahçeli Vedat Muriç için dev kulüpler harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin kapısını çalacak 5 kulüp...

Muriç, Kosova Milli Takımı ile EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanan Çekya ve İngiltere maçlarında gösterdiği 2 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

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