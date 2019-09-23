Fenerbahçeli Vedat Muriç için dev kulüpler harekete geçti! İşte Fenerbahçe'nin kapısını çalacak 5 kulüp...
Galatasaray derbisi öncesi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe forması altında gösterdiği başarılı performans ile dev kulüplerin dikkatini çeken Vedat Muriç, Manchester United ve Atletico Madrid'in radarına girmiş, Manchester United Muriç için ligin 4. haftasında oynanan Alanyaspor maçına gözlemci göndermişti. Yıldız futbolcuya 5 Avrupa kulübünün daha talip olduğu ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
23.09.2019 18:11
- Son Güncelleme: 23.09.2019 18:20
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