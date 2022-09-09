Spor yazarları Ferencvaros-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Sabah ve Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar...
ZEKİ UZUNDURUKAN - TEZ KONUSU OLUR
Trabzonspor maçların ilk yarılarını neden bu kadar kötü oynuyor; Abdullah Avcı buna kafa yormalı... İlk yarıda rakibinden fark yiyen takımına müdahale eden Avcı'nın Hamsik, Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı tercihi doğruydu.
Yanlış 11'le başlayıp doğru 11 ile maçı bitirdi bordo-mavililer. Vitor Hugo'nun nesi var, neden bu kadar etkisiz ve neden bu kadar hata yapıyor anlamış değilim.
Maxi Gomez attığı golde usta işi bir vuruş yaptı. Ama Trabzonspor, yana-geriye oynamaktan, çıkarken top kaptırmaktan Maxi Gomez'i topla buluşturamadı ki...
Rakip daha 16. dakikada 10 kişi kalmış. Yenik durumdasın, at Umut Bozok'u da sahaya. Çift forvete dön, ne kaybedersin ki... Cesaretsiz zafer olmaz! Nitekim, Umut Bozok girip çift forvete döndükten sonra oyunu rakip kaleye yıktı Trabzonspor.
2. golde Maxi Gomez-Umut Bozok uyumu müthişti. Ferencvaros çok koşan, hızlı hücumlar yapan, kolay gol atabilen bir takım. Fizik güçleri de üst düzeyde. Ama iki takım arasında büyük kalite farkı var.