Transferde sürpriz gelişme! Falcao'nun yerine...
Bir süredir adı Galatasaray ile anılan ve Monaco'dan ayrılması beklenen Radamel Falcao yerine forvet arayışına giren Fransız temsilcisi, transferde sürpriz bir isme yöneldi. İşte Radamel Falcao transferinde yaşanan son dakika gelişmesi...
06.08.2019 17:31
- Son Güncelleme: 06.08.2019 17:31
Sezon öncesi kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao'yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor.
Fotomaç'ın dış kaynaklardan derlediği habere göre oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekibin önündeki son engel, Kolombiyalı yıldızın kulübü Monaco oldu.
Fransız temsilcisi, sözleşmesinde bir yılı kalan golcü oyuncudan 3 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep etti.
Galatasaray'ın Monaco ile temasları devam ederken, Fransız basınından sarı-kırmızılıları da ilgilendiren bir haber geldi.
France Football Dergisi Monaco'nun, golcü transferi için kollarını sıvadığını ve listesine Roma forması giyen Edin Dzeko'yu dahil ettiğini yazdı.