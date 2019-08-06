Transferde sürpriz gelişme! Falcao'nun yerine...

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan ve Monaco'dan ayrılması beklenen Radamel Falcao yerine forvet arayışına giren Fransız temsilcisi, transferde sürpriz bir isme yöneldi. İşte Radamel Falcao transferinde yaşanan son dakika gelişmesi...

06.08.2019 17:31 - Son Güncelleme: 06.08.2019 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





