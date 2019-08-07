Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! City ve PSG'den iki dünya yıldızı birden
Bu sezon kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren sarı-lacivertli ekip, transfer sezonunda son haftalara girilirken büyük oynamaya başladı. Ersun Yanal'ın ısrarla takviye istemesi üzerine çalışmalarını sıklaştıran yönetim Manchester City ve PSG'nin iki yıldızını gündeme aldı. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
07.08.2019 09:39
- Son Güncelleme: 07.08.2019 09:39
Ön libero transferi için uzun süredir Luiz Gustavo ile temasta olan Fenerbahçe, yıldız bir ismi gündemine aldı.
Sarı-lacivertliler, tam 6 yıldır Manchester City forması giyen ve takımın önceki sezonlarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernandinho için düğmeye bastı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Brezilyalı futbolcunun menajeri ile görüştüğü iddia edilirken, kısa süre içinde Manchester City'nin de kapısının çalınacağı öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre İngiltere'deki ikili ilişkilerini kullanan Comolli'nin bu transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.
ADA'DA ŞANSI YOK!
Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Fernandinho için tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, yıldız futbolcuya reddedemeyeceği bir teklif sunacak.