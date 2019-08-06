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Fatih Terim'den olay yaratan açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

Gerek Türkiye'den gerekse dünyadan, futbolun ikonik isimlerinin yaptıkları açıklamalar kimi zaman yüzleri güldüren kimi zaman şaşırtan cinsten. İşte başta Fatih Terim'in Galatasaray açıklamaları olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

06.08.2019 17:03 - Son Güncelleme: 06.08.2019 17:09
Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

Kimileri asla çalışmayacağını söyledi, kimileri oyuncusunun at yarışı sevdasından sitem etti, kimileri ise meydan okudu... Belki de futbolu bu yüzden seviyoruz.

İşte futbol dünyasından derlediğimiz ünlü isimlerin unutulmaz sözleri:

Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

'BİR DAHA ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAYACAĞIM'

Fatih Terim 2004 yılında yaptığı açıklamada da Galatasaray'dan ayrıldığını açıklamıştı. Fatih Terim Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

''Şu anki vedam döneceğimi gösteren bir veda değil. Galatasaray'daöğrendiklerim, her şeyi ulu orta kamuoyunun önünde tartışmak değildi. 20.45 itibariyle Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini tamamen astım. Bir daha asla Galatasaray'da teknik direktör olarak çalışmayacağım. Türkiye'de de çalışmayacağım. Vedam biraz geniş kapsamlı veda. Siz Fatih Terim olun bir takım şeylere maruz kalın. Benim ihtiyacım yok kendimi savunmaya. Yurtdışında biz yine kendi insanlarımızı temsil etmeye devam ederiz.''

Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

FATİH TERİM: 'BİR DAHA DÖNERSEM'

2015 yılında Galatasaray'daki görevine son verilen Fatih Terim'in hüngür hüngür ağladığı bu görünüler günlerce konuşulmuştu.

Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

O dönem kendisine yönlendirilen '3.kez ayrıldınız. Bir daha Galatasaray'a döner misiniz?' sorusuna yanıt olarak Terim: 'Bir daha dönersem başkan olarak dönerim' açıklamasını yapmıştı.

Fatih Terim'den olay açıklama 'Asla Galatasaray'da çalışmayacağım'

Fatih Terim bu sözleri unutulmazlar arasına girmişti.

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