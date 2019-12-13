Transferde sosyal medya krizi! Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal yönetimle yaptığı toplantıda ocak ayında transfer istediği öncelikli mevkileri açıklamıştı. Yapılan toplantının ardından Fenerbahçe transferde hedeflediği isimler için girişimlerine başlamıştı. Fakat Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızından vazgeçti. Peki Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçme sebebi ne? İşte son gelişmeler ve sarı-lacivertlileri kızdıran Galatasaray detayı...
13.12.2019 21:16
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