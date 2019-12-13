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Transferde sosyal medya krizi! Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal yönetimle yaptığı toplantıda ocak ayında transfer istediği öncelikli mevkileri açıklamıştı. Yapılan toplantının ardından Fenerbahçe transferde hedeflediği isimler için girişimlerine başlamıştı. Fakat Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızından vazgeçti. Peki Fenerbahçe'nin bu transferden vazgeçme sebebi ne? İşte son gelişmeler ve sarı-lacivertlileri kızdıran Galatasaray detayı...

13.12.2019 21:16 - Son Güncelleme:
Transferde sosyal medya krizi! Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto

Süper Lig'de iyi bir sezon başlangıcına imza atan ancak daha sonra deplasmanlarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini bekliyor.

Transferde sosyal medya krizi! Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto

Sarı-lacivertli takım ligde son olarak sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-2'lik skorla yenmişti.

Transferde sosyal medya krizi! Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto

Süper Lig'in ilk yarısını en iyi şekilde bitirmek isteyen sarı-lacivertliler ocak ayı transfer döneminde de atağa kalkmaya hazırlanıyor.

Transferde sosyal medya krizi! Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal, transfere ihtiyacı olan bölgeleri belirledi ve transfer için belirlediği futbolcuları yöneticilerle paylaştı.

Transferde sosyal medya krizi! Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe'den veto

Bu toplantının ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de inanılmaz performansa imza atan yıldızlar için de harekete geçmişti.

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