Bedavaya bile gelebilir... Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular (2020)

Ozan Tufan / Fenerbahçe / Yaş:24 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Fenerbahçe'de bu sezon en çok süre alan oyunculardan biri olan Ozan Tufan birden fazla pozisyonda görev yaptı. Ersun Yanal'ın adeta jokeri olan Ozan Tufan ayrıca Euro 2020 elemelerinde de A Milli Takım'a önemli katkı sağlamıştı.