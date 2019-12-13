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Bedavaya bile gelebilir... Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular (2020)

Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi transfer çalışmalarına başladı. 2020 yılında ligimizde birçok oyuncunun sözleşmesi biterken transferde büyük sürprizler yaşanabilir. Öte yandan Bosman yasası kapsamında sözleşmesi sona eren ya da son ermesine 6 ay kalan futbolcular herhangi bir kulüple herhangi bir izne tabi olmaksızın görüşme ve sözleşme imzalama hakkına sahip. Yani bu yılbaşında birbirinden ilginç transfer haberlerinin karşınıza çıkmasına hazır olun. İşte Süper Lig'de 2020 yılında sözleşmesi bitecek futbolcuların listesi...

13.12.2019 17:33 - Son Güncelleme: 13.12.2019 17:47
Bedavaya bile gelebilir... Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular (2020)

Türkiye Süper Ligi'nde 2020 yılında transfer bereketi yaşanacak. Birçok futbolcunun sözleşmesi biterken bedavaya yıldız avına çıkacak olan takımlar büyük sürprizlere imza atabilir.

İşte 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcular...

Bedavaya bile gelebilir... Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular (2020)

Ozan Tufan / Fenerbahçe / Yaş:24 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Fenerbahçe'de bu sezon en çok süre alan oyunculardan biri olan Ozan Tufan birden fazla pozisyonda görev yaptı. Ersun Yanal'ın adeta jokeri olan Ozan Tufan ayrıca Euro 2020 elemelerinde de A Milli Takım'a önemli katkı sağlamıştı.

Bedavaya bile gelebilir... Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular (2020)

Papiss Cisse / Alanyaspor / Yaş: 34 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Süper Lig'de ilk 13 haftada en çok gol atan iki oyuncudan biri Alanyasporlu Papiss Cisse oldu. Senegalli oyuncu ilerleyen yaşına rağmen transfer döneminde adı birçok kulüp ile anılacağa benziyor. Papiss Cisse iki sezonda Süper Lig'de 25 gol attı

Bedavaya bile gelebilir... Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular (2020)

Nazım Sangare / Alanyaspor / Yaş: 25 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Antalyaspor'un Milli oyuncusu Nazım Sangare yine transfer döneminde en çok konuşulacak isimlerden biri. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sangare, bu sezon ilk 13 haftanın tamamında 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı

Bedavaya bile gelebilir... Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular (2020)

Thievy Bifouma / Y.Malatyaspor / Yaş: 27 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020

Süper Lig'in en golcü oyuncularında Bifouma sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir başka oyuncu. Bu sezon 4 gol ve 1 asist ile oynayan 27 yaşındaki oyuncu Süper Lig tecrübesiyle yine gözde isimlerden biri olmaya aday.

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