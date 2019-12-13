Bedavaya bile gelebilir... Süper Lig'de sözleşmesi bitecek oyuncular (2020)
Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi transfer çalışmalarına başladı. 2020 yılında ligimizde birçok oyuncunun sözleşmesi biterken transferde büyük sürprizler yaşanabilir. Öte yandan Bosman yasası kapsamında sözleşmesi sona eren ya da son ermesine 6 ay kalan futbolcular herhangi bir kulüple herhangi bir izne tabi olmaksızın görüşme ve sözleşme imzalama hakkına sahip. Yani bu yılbaşında birbirinden ilginç transfer haberlerinin karşınıza çıkmasına hazır olun. İşte Süper Lig'de 2020 yılında sözleşmesi bitecek futbolcuların listesi...
13.12.2019 17:33
- Son Güncelleme: 13.12.2019 17:47
Papiss Cisse / Alanyaspor / Yaş: 34 / Sözleşme bitiş: 31.05.2020
Süper Lig'de ilk 13 haftada en çok gol atan iki oyuncudan biri Alanyasporlu Papiss Cisse oldu. Senegalli oyuncu ilerleyen yaşına rağmen transfer döneminde adı birçok kulüp ile anılacağa benziyor. Papiss Cisse iki sezonda Süper Lig'de 25 gol attı
DİĞER GALERİLER