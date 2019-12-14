Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! "Vur neşteri hocam..."

Galatasaray yaşanan son dakika gelişmesi, spor gündemine bomba gibi düştü. Steven Nzonzi'nin, Terim tarafından yedek kadroda görevlendirilmesi, akabinde Nzonzi'nin bu kararı beğenmeyip antrenmanı yarıda bırakması sonrası oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Haberin yankıları sürerken, Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşım çok konuşuldu. Bu fotoğrafla ilgili Galatasaray taraftarı yüzlerce yorum yaptı. İşte Kadro dışı kararının ardından Fatih Terim'in görüntüsü...

14.12.2019 10:12 - Son Güncelleme: 14.12.2019 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





