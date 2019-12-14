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Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! "Vur neşteri hocam..."

Galatasaray yaşanan son dakika gelişmesi, spor gündemine bomba gibi düştü. Steven Nzonzi'nin, Terim tarafından yedek kadroda görevlendirilmesi, akabinde Nzonzi'nin bu kararı beğenmeyip antrenmanı yarıda bırakması sonrası oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Haberin yankıları sürerken, Sarı-kırmızılıların Twitter hesabından yapılan paylaşım çok konuşuldu. Bu fotoğrafla ilgili Galatasaray taraftarı yüzlerce yorum yaptı. İşte Kadro dışı kararının ardından Fatih Terim'in görüntüsü...

14.12.2019 10:12 - Son Güncelleme: 14.12.2019 10:20
Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! Vur neşteri hocam...

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! Vur neşteri hocam...

Kadro dışı açıklamasından bir süre sonra Galatasaray söz konusu idmandan fotoğraflar paylaştı.

Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! Vur neşteri hocam...

Sarı kırmızılı ekip, kadro dışı kararına Nzonzi'nin son yapılan idmandaki disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilmişti.

Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! Vur neşteri hocam...

Sar kırmızılı ekibin paylaştığı ilk fotoğrafta Fatih Terim'in oldukça sinirli olduğu görülüyor.

Fatih Terim'in son görüntüsü olay oldu! Vur neşteri hocam...

Nzonzi'nin disiplinsiz davranışıyla ilgili detay verilmezken, takım antrenmanına devam etti.

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