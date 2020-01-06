GaleriSpor

Transferde mutlu son! Fenerbahçe yıldız ismi sezon sonuna kadar kiraladı...

2019-2020 sezonunun ikinci devresine bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Sarı-Lacivertli yöneticiler transfer hedefleriyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Özelikle Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi mutlu sonla bitti. Fenerbahçe yönetimi titizlikle yürüttüğü operasyonda nihai sonuca vardı ve yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı o isim...

06.01.2020 22:30 - Son Güncelleme:
Transferde mutlu son! Fenerbahçe yıldız ismi sezon sonuna kadar kiraladı...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk hedefini sol bek ve stoper mevkileri olarak belirleyen sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona ulaştı.
Transferde mutlu son! Fenerbahçe yıldız ismi sezon sonuna kadar kiraladı...
Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe topladığı 31 puanla 4. sırada yer almıştı.
Transferde mutlu son! Fenerbahçe yıldız ismi sezon sonuna kadar kiraladı...
Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir transferde ince eleyip sık dokuyordu.
Transferde mutlu son! Fenerbahçe yıldız ismi sezon sonuna kadar kiraladı...
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim bahane istemezken eksik bölgeleri tamamlamak için kolları sıvadı.
Transferde mutlu son! Fenerbahçe yıldız ismi sezon sonuna kadar kiraladı...
Ligin ilk yarısında gol yollarında etkili bir profil çizen sarı-lacivertliler, aynı başarıyı savunma bölgesinde gösteremedi ve beklenmedik puan kayıpları yaşandı.
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Transfer savaşını Fenerbahçe kazandı! Almanlar resmen açıkladı...
Transfer savaşını Fenerbahçe kazandı! Almanlar resmen açıkladı...