Transferde mutlu son! Fenerbahçe yıldız ismi sezon sonuna kadar kiraladı...
2019-2020 sezonunun ikinci devresine bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden Sarı-Lacivertli yöneticiler transfer hedefleriyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Özelikle Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi mutlu sonla bitti. Fenerbahçe yönetimi titizlikle yürüttüğü operasyonda nihai sonuca vardı ve yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı o isim...
06.01.2020 22:30
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