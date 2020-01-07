Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızını bitiriyor | Son dakika spor haberleri

Devre arası transfer dönemine Onyekuru ve Saracchi transferleriyle hızlı bir giriş yapan Galatasaray, stoper ve orta saha bölgelerindeki eksiklikleri giderebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belhanda'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim, bu bölgeye takviye isterken menajerler bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılı kulübe tavsiye etti. Terim'in onay vermesi durumunda transferin kısa sürede sonuçlanacağı öğrenildi.

07.01.2020 09:30 - Son Güncelleme: 07.01.2020 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





