Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızını bitiriyor | Son dakika spor haberleri
Devre arası transfer dönemine Onyekuru ve Saracchi transferleriyle hızlı bir giriş yapan Galatasaray, stoper ve orta saha bölgelerindeki eksiklikleri giderebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belhanda'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim, bu bölgeye takviye isterken menajerler bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılı kulübe tavsiye etti. Terim'in onay vermesi durumunda transferin kısa sürede sonuçlanacağı öğrenildi.
07.01.2020 09:30
- Son Güncelleme: 07.01.2020 09:31
Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığı yarattı.
İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer aldı.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.