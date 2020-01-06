Transfer savaşını Fenerbahçe kazandı! Almanlar resmen açıkladı...
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, savunma, orta saha ve forvet takviyesi için önemli isimlerle masaya oturmaya başladı. Ersun Yanal ve Damien Comolli yönetiminde çalışmalarına tam gaz devam eden sarı lacivertliler dev transferde sona yaklaştı! İşte Almanya'dan Fenerbahçe'nin yeni transferine dair gelen o açıklama ve transfer gündemine dair yaşanan son gelişmeler
06.01.2020 19:40
- Son Güncelleme: 06.01.2020 19:40
2. devre öncesinde Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yetkililer, gelecek transferleri dört gözle bekliyor. Sarı lacivertli yönetimin bu hususta temel önceliğinin maliyeti düşük ve kaliteli isimler olduğu bilinirken, aynı anda bir çok pozisyonda görev alabilecek oyuncularla da iletişim kurulduğu aktarılıyor.
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