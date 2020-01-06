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Transfer savaşını Fenerbahçe kazandı! Almanlar resmen açıkladı...

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, savunma, orta saha ve forvet takviyesi için önemli isimlerle masaya oturmaya başladı. Ersun Yanal ve Damien Comolli yönetiminde çalışmalarına tam gaz devam eden sarı lacivertliler dev transferde sona yaklaştı! İşte Almanya'dan Fenerbahçe'nin yeni transferine dair gelen o açıklama ve transfer gündemine dair yaşanan son gelişmeler

06.01.2020 19:40 - Son Güncelleme: 06.01.2020 19:40
Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Almanlar resmen açıkladı...

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, savunma, orta saha ve forvet takviyesi için önemli isimlerle masaya oturmaya başladı.

Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Almanlar resmen açıkladı...

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kapatan sarı lacivertli ekip, kadroya dahil edilecek transfer için özel toplantılar düzenliyor.

Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Almanlar resmen açıkladı...

2. devre öncesinde Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yetkililer, gelecek transferleri dört gözle bekliyor. Sarı lacivertli yönetimin bu hususta temel önceliğinin maliyeti düşük ve kaliteli isimler olduğu bilinirken, aynı anda bir çok pozisyonda görev alabilecek oyuncularla da iletişim kurulduğu aktarılıyor.

Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Almanlar resmen açıkladı...

SADIK SEZONU KAPATTI, ZANKA...

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'ın sakatlanarak sezonu kapatması, savunma anlamında büyük bir yara alınmasına sebebiyet vermişti. Ayrıca Zanka'nın yetersiz performansı, Yanal'ı oldukça rahatsız eden bir diğer etmendi.

Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Almanlar resmen açıkladı...

Hatta öyle ki tecrübeli teknik direktör sakatlığı veya cezası olmamasına karşın Zanka'nın yerine, kendi mevkisi olmamasına rağmen Jailson'u tercih ederek oyuncusuna mesaj veriyordu.

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