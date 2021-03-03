Transferde Fatih Terim'e şok! Galatasaray istiyordu Fransız kulüpleri devreye girdi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in takip ettirdiği genç yıldız için kötü haber geldi. Tecrübeli teknik adamın bir süredir Galatasaray kadrosunda görmek için takibe aldırdığı Süper Lig'in genç yıldızı için Fransız ekipleri devreye girdi.
03.03.2021 16:37
- Son Güncelleme: 03.03.2021 16:37
Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yaparak puan tablosunda tırmanışa geçen Göztepe'nin yıldız file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Avrupa'nın radarına girdi.
Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağladığı 22 yaşındaki eldiven başarılı performansıyla Fransa ekiplerinin dikkatini çekti.
Yeni Asır'ın haberine göre, Göz-Göz'de eldivenleri tecrübeli isim Balazs Megyeri'den alan İrfan Can kalesinde adeta devleşirken Fransa Ligue 1 ekipleri Metz ve Nimes, genç kaleciyi takibine aldı.
Fransız kurmayların scout ekiplerine futbolcuyu uzun zamandır takip ettirdiği ve aldıkları olumlu raporlar sonrasında yaz sezonunda genç file bekçisi için teklif yapmaya hazırlandıkları öğrenildi.
Sarı-kırmızılı İzmir ekibiyle, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can ile ilgili yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.