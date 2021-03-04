Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kadıköy'de seri zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

12'DEN VURACAK

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri olan Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den de puan ya da puanlar alarak, 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı hedefliyor.