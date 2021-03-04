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Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kadıköy'de seri zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün saat 19.00'da başlayacak mücadelede 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 32, kırmızı-beyazlılar 8 galibiyet aldı. Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 24 karşılaşmadan 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kanarya kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. İşte Erol Bulut'un muhtemel 11'i...

04.03.2021 09:00 - Son Güncelleme: 04.03.2021 09:00
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kadıköy'de seri zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Trabzonspor galibiyeti ile krizden çıkan ve şampiyonluk yarışına 'devam' diyen Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

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Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kadıköy'de seri zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler kazanıp yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Kanarya'da eksikler yine fazla.


Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kadıköy'de seri zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

TOPLAMDA 6 EKSİK
Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Luiz Gustavo, belinde ağrıları bulunan Sadık Çiftpınar, sakatlığı süren Perotti ile sarı kart cezalısı Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kadıköy'de seri zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

Kadro dışı bırakılan ve af kararı hafta sonu yapılacak toplantıda verilecek olan Caner Erkin de kadroda yer almıyor. Antalyaspor'da ise Naldo ile Ufuk Akyol sakat.

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kadıköy'de seri zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i

12'DEN VURACAK
Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri olan Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den de puan ya da puanlar alarak, 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı hedefliyor.