Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kadıköy'de seri zamanı! İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı 11'i
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün saat 19.00'da başlayacak mücadelede 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 32, kırmızı-beyazlılar 8 galibiyet aldı. Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı 24 karşılaşmadan 20'sini kazandı, 3'ünü kaybetti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kanarya kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. İşte Erol Bulut'un muhtemel 11'i...
04.03.2021 09:00
- Son Güncelleme: 04.03.2021 09:00