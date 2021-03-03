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Fatih Terim'in gözdesi geliyor! PSG'li dünya yıldızı adım adım Galatasaray yolunda

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in uzun yıllardır yakından takip ettiği PSG'de forma giyen Alman futbolcuyu kadroya katmak isteyen sarı-kırmızılılar düğmeye bastı. İşte o transfere ilişkin son gelişmeler...

03.03.2021 15:11 - Son Güncelleme: 03.03.2021 15:11
Fatih Terim'in gözdesi geliyor! PSG'li dünya yıldızı adım adım Galatasaray yolunda

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in gözdesi geliyor! PSG'li dünya yıldızı adım adım Galatasaray yolunda

Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Fatih Terim'in gözdesi geliyor! PSG'li dünya yıldızı adım adım Galatasaray yolunda

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Fatih Terim'in gözdesi geliyor! PSG'li dünya yıldızı adım adım Galatasaray yolunda

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Fatih Terim'in gözdesi geliyor! PSG'li dünya yıldızı adım adım Galatasaray yolunda

Galatasaray'da Younes Belhanda ile yolun sonuna gelindi. Faslı futbolcu, son olarak BB Erzurumspor maçındaki isteksiz futbolu ile şimşekleri üzerine çekerken sarı-kırmızılı ekip de arayışlarını hızlandırdı.