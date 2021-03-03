Fatih Terim'in gözdesi geliyor! PSG'li dünya yıldızı adım adım Galatasaray yolunda

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in uzun yıllardır yakından takip ettiği PSG'de forma giyen Alman futbolcuyu kadroya katmak isteyen sarı-kırmızılılar düğmeye bastı. İşte o transfere ilişkin son gelişmeler...

03.03.2021 15:11 - Son Güncelleme: 03.03.2021 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





