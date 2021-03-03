Fatih Terim'in gözdesi geliyor! PSG'li dünya yıldızı adım adım Galatasaray yolunda
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kadro kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Terim'in uzun yıllardır yakından takip ettiği PSG'de forma giyen Alman futbolcuyu kadroya katmak isteyen sarı-kırmızılılar düğmeye bastı. İşte o transfere ilişkin son gelişmeler...
03.03.2021 15:11
- Son Güncelleme: 03.03.2021 15:11
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 8'de 8 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Galatasaray'da Younes Belhanda ile yolun sonuna gelindi. Faslı futbolcu, son olarak BB Erzurumspor maçındaki isteksiz futbolu ile şimşekleri üzerine çekerken sarı-kırmızılı ekip de arayışlarını hızlandırdı.