Trabzonspor kazandı ülke puanı sıçradı! İşte son durum
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Basel'i 1-0 ile geçti. Bordo mavililerin bu galibiyeti ülke puanı adına da büyük önem taşıyordu. Geçtiğimiz sezonu 20. sırada tamamlayan ülkemiz bu sezon büyük bir çıkış yakaladı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...
18.02.2023 15:54 - Son Güncelleme: 18.02.2023 15:54
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmak için Play-off ilk maçında İsviçre temsilcisi Basel'i evinde 1-0 mağlup eden Trabzonspor, kritik bir galibiyete imza attı.
Temsilcimizin galibiyetiyle beraber ülke puanımız 31.500'e yükseldi. Ayrıca hemen bir alt basamaktan gelen İsviçre'nin bir takımını yenmemiz de büyük avantaj kattı.
Çünkü İsviçre'nin şu anda tek temsilcisi Basel kaldı. Trabzonspor onu da elerse 12. sıramız garanti altına alınacak.