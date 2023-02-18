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Trabzonspor kazandı ülke puanı sıçradı! İşte son durum

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Basel'i 1-0 ile geçti. Bordo mavililerin bu galibiyeti ülke puanı adına da büyük önem taşıyordu. Geçtiğimiz sezonu 20. sırada tamamlayan ülkemiz bu sezon büyük bir çıkış yakaladı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

18.02.2023 15:54 - Son Güncelleme: 18.02.2023 15:54
Trabzonspor kazandı ülke puanı sıçradı! İşte son durum

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmak için Play-off ilk maçında İsviçre temsilcisi Basel'i evinde 1-0 mağlup eden Trabzonspor, kritik bir galibiyete imza attı.

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Trabzonspor kazandı ülke puanı sıçradı! İşte son durum

Bordo-mavililerin rakibini mağlup etmesi, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 yolunda önemli bir kazanım sağlandı.

Trabzonspor kazandı ülke puanı sıçradı! İşte son durum

Temsilcimizin galibiyetiyle beraber ülke puanımız 31.500'e yükseldi. Ayrıca hemen bir alt basamaktan gelen İsviçre'nin bir takımını yenmemiz de büyük avantaj kattı.

Trabzonspor kazandı ülke puanı sıçradı! İşte son durum

Çünkü İsviçre'nin şu anda tek temsilcisi Basel kaldı. Trabzonspor onu da elerse 12. sıramız garanti altına alınacak.

Trabzonspor kazandı ülke puanı sıçradı! İşte son durum

4 TAKIMLA SON 16'YA

Ayrıca 11. sırada olan Sırbistan'ın da şu an 31.875 puanı var ve Avrupa kupalarında tek temsilcisi bulunuyor.

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