Transfer haberleri... İşte Nwakaeme’nin yeni adresi! İnanılmaz maaş...

ANLAŞMAYA VARAMAMIŞTI

Oynadığı oyunla izleyenleri kendisine hayran bırakan ve geldiği andan itibaren Süper Lig'in en çok çalım yapan oyuncusu olan Nwakaeme, Trabzonspor ile uzun soluklu bir görüşme gerçekleştirse de anlaşmaya varamadı.