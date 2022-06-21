Transfer haberleri... İşte Nwakaeme'nin yeni adresi! İnanılmaz maaş...
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'un kilit isimlerinden olan Anthony Nwakaeme'nin yeni kulübü belli oldu. Bordo mavili ekipten sitem dolu bir şekilde ayrılan ve Fenerbahçe'nin de transfer etmeyeceğini açıkladığı Nijeryalı yıldız, Süper Lig dışında bir kulübe imzayı atıyor. İşte detaylar...
21.06.2022 09:46 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:46
"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"
Oyuncu ile alakalı bir video yayınlayan bordo mavili ekip ise, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın. Her şey için teşekkürler Tony" ifadelerini kullanmıştı.
15 GOL 11 ASİST
Trabzonspor'un şampiyonluğunda en çok katkısı olan isimlerden Nwakaeme, bu sezonu 36 maçta 15 gol ve 11 asistle tamamladı.