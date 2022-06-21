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Haberler Spor Transfer haberleri... İşte Nwakaeme'nin yeni adresi! İnanılmaz maaş...

Transfer haberleri... İşte Nwakaeme'nin yeni adresi! İnanılmaz maaş...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'un kilit isimlerinden olan Anthony Nwakaeme'nin yeni kulübü belli oldu. Bordo mavili ekipten sitem dolu bir şekilde ayrılan ve Fenerbahçe'nin de transfer etmeyeceğini açıkladığı Nijeryalı yıldız, Süper Lig dışında bir kulübe imzayı atıyor. İşte detaylar...

21.06.2022 09:46 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:46
Transfer haberleri... İşte Nwakaeme’nin yeni adresi! İnanılmaz maaş...

Sezonu şampiyonlukla kapatan Trabzonspor, yıldızı Anthony Nwakaeme ile yollarını ayırmıştı.

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Transfer haberleri... İşte Nwakaeme’nin yeni adresi! İnanılmaz maaş...

ANLAŞMAYA VARAMAMIŞTI

Oynadığı oyunla izleyenleri kendisine hayran bırakan ve geldiği andan itibaren Süper Lig'in en çok çalım yapan oyuncusu olan Nwakaeme, Trabzonspor ile uzun soluklu bir görüşme gerçekleştirse de anlaşmaya varamadı.

Transfer haberleri... İşte Nwakaeme’nin yeni adresi! İnanılmaz maaş...

Yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda sıkıntı yaşayan Nijeryalı, kulüpten sitem dolu bir mesajla ayrılmıştı.

Transfer haberleri... İşte Nwakaeme’nin yeni adresi! İnanılmaz maaş...

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Oyuncu ile alakalı bir video yayınlayan bordo mavili ekip ise, "Bazen gitsen de aslında sonsuza kadar kalırsın. Her şey için teşekkürler Tony" ifadelerini kullanmıştı.

Transfer haberleri... İşte Nwakaeme’nin yeni adresi! İnanılmaz maaş...

15 GOL 11 ASİST
Trabzonspor'un şampiyonluğunda en çok katkısı olan isimlerden Nwakaeme, bu sezonu 36 maçta 15 gol ve 11 asistle tamamladı.

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