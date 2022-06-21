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Mesut Özil'den olay sözler! Sosyal medyadan duyurdu: "Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim"

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından olay açıklamalarda bulundu. Özil, "Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" dedi. Öte yandan Mesut Özil, olay açıklamaları sonrası sosyal medya hesapları üzerinden Fenerbahçe'yi yeniden takibe aldı.

21.06.2022 19:28 - Son Güncelleme: 21.06.2022 19:34
Mesut Özil’den olay sözler! Sosyal medyadan duyurdu: Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, bu sezonda kadroda yer almayacak.

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Mesut Özil’den olay sözler! Sosyal medyadan duyurdu: Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim

Sarı-Lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Jorge Jesus basın toplantısında Mesuz Özil kararının devam edeceğini açıklamıştı.

Mesut Özil’den olay sözler! Sosyal medyadan duyurdu: Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim

Yıldız oyuncu sezon öncesi takımla antrenmanlara katılmazken, ailevi işleri için Almanya'ya gitti.

Mesut Özil’den olay sözler! Sosyal medyadan duyurdu: Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim

33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mesut Özil’den olay sözler! Sosyal medyadan duyurdu: Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim

İşte Özil'in o sözleri:

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