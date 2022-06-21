Mesut Özil'den olay sözler! Sosyal medyadan duyurdu: "Ben Fenerbahçe’ye ve vatanım Türkiye’ye tatil yapmaya gelmedim"
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından olay açıklamalarda bulundu. Özil, "Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım" dedi. Öte yandan Mesut Özil, olay açıklamaları sonrası sosyal medya hesapları üzerinden Fenerbahçe'yi yeniden takibe aldı.
21.06.2022 19:28 - Son Güncelleme: 21.06.2022 19:34