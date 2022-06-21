Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Yusuf Yazıcı hamlesi...
Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray haberleri... Teknik direktörlük için Okan Buruk ile el sıkışan Galatasaray'da transfer çalışmaları başarılı teknik adamın istekleri doğrultusunda şekilleniyor. Kadrosuna yıldız bir isim kazandırmak isteyen sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı için devrede olan Galatasaray'da oyuncu ile ilk görüşmeyi Fransa'da bulunan Okan Buruk'un yaptığı öğrenildi.
21.06.2022 09:45 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:45
BÜYÜK İŞ VURGUSU
Teknik adamın Yusuf Yazıcı'ya "Galatasaray'da önemli işlere imza atabiliriz." dediği öğrenildi.