Vav TV İzle
Haberler Spor Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Yusuf Yazıcı hamlesi...

Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'dan flaş Yusuf Yazıcı hamlesi...

Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray haberleri... Teknik direktörlük için Okan Buruk ile el sıkışan Galatasaray'da transfer çalışmaları başarılı teknik adamın istekleri doğrultusunda şekilleniyor. Kadrosuna yıldız bir isim kazandırmak isteyen sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı için devrede olan Galatasaray'da oyuncu ile ilk görüşmeyi Fransa'da bulunan Okan Buruk'un yaptığı öğrenildi.

21.06.2022 09:45 - Son Güncelleme: 21.06.2022 09:45
Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray’dan flaş Yusuf Yazıcı hamlesi...

Dursun Özbek, Galatasaray başkanı olduktan sonra çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray’dan flaş Yusuf Yazıcı hamlesi...

OKAN BURUK GELDİ

İlk olarak Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı yönetim, Okan Buruk ile görüştü ve anlaşmaya vardı. Hoca sorununu çözen ekip, takımı güçlendirme çalışmalarına başladı.

Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray’dan flaş Yusuf Yazıcı hamlesi...

TARAFTARI MEMNUN EDECEK

Fotomaç'ın haberine göre, hem takıma güç katacak hem de taraftarları memnun edecek bir isim arayan yönetim listenin ilk sırasına Yusuf Yazıcı'yı yazdı.

Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray’dan flaş Yusuf Yazıcı hamlesi...

İddiaya göre oyuncuyla ilk görüşmeyi Fransa'da bulunan Okan Buruk kaydetti.

Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray’dan flaş Yusuf Yazıcı hamlesi...

BÜYÜK İŞ VURGUSU

Teknik adamın Yusuf Yazıcı'ya "Galatasaray'da önemli işlere imza atabiliriz." dediği öğrenildi.

SON DAKİKA