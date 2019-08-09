Transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'dan flaş açıklama!

Son şampiyon Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun ığraşlar verdiği ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao'dan transfere ilişkin flaş açıklamalar geldi. Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeli Radamel Falcao'nun açıklamaları...

09.08.2019 21:13 - Son Güncelleme: 09.08.2019 21:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





