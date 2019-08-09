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Transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'dan flaş açıklama!

Son şampiyon Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun ığraşlar verdiği ve Abdurrahim Albayrak'ın transferini bitirmek için Monaco'ya gittiği Radamel Falcao'dan transfere ilişkin flaş açıklamalar geldi. Kolombiya basınının sorularını yanıtladı ve geleceği ile ilgili de konuştu. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeli Radamel Falcao'nun açıklamaları...

09.08.2019 21:13 - Son Güncelleme: 09.08.2019 21:14
Transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'dan flaş açıklama!

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

Transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'dan flaş açıklama!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde dünya yıldızlarına yöneldi.

Transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'dan flaş açıklama!

Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao transferi için mesai harcıyor.

Transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'dan flaş açıklama!

Galatasaraylı taraftarların da kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'dan flaş açıklama!

Yıldız futbolcu ülke basınına geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...


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