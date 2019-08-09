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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Önümüzdeki sezon için şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasının ardından Sol bek arayışlarını hızlandıran sarı lacivertliler Roma'nın yıldız futbolcusu Kolarov'un transferi için uzun süredir yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp futbolcunun hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği iyi performans sebebiyle İtalyan ekibini bir türlü ikna edememişti. Sol bek transferini bir an önce neticelendirmek isteyen sarı-lacivertliler aradığı ismi yine İtalya'da buldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

09.08.2019 19:57 - Son Güncelleme: 09.08.2019 20:18
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle görüşmeleri hızlandırdı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Milli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanması ile önceliği bu mevkiye veren Fenerbahçeli kurmaylar elini çabuk tutmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Sarı-lacivertli ekip sol bek transferi için Ersun Yanal'ın da ısrarla kadrosunda görmek istediği Kolarov'u transfer listesinin en tepesine almıştı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu!

Uzun süredir bu transfer için yoğun mesai harcayan Fenerbahçeli kurmaylar şu ana kadarki girişimlerinden herhangi bir sonuç alamadı.

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