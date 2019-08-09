Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu!
Önümüzdeki sezon için şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasının ardından Sol bek arayışlarını hızlandıran sarı lacivertliler Roma'nın yıldız futbolcusu Kolarov'un transferi için uzun süredir yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçeli kurmaylar, Sırp futbolcunun hazırlık karşılaşmalarında gösterdiği iyi performans sebebiyle İtalyan ekibini bir türlü ikna edememişti. Sol bek transferini bir an önce neticelendirmek isteyen sarı-lacivertliler aradığı ismi yine İtalya'da buldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
09.08.2019 19:57
- Son Güncelleme: 09.08.2019 20:18
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