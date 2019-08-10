GaleriSpor

Falcao'dan Galatasaray'a transferine ilişkin flaş açıklama: En kısa sürede...

Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transferinin kariyerinin bu aşamasında heyecan verici olacağını söyledi.

10.08.2019 00:15 - Son Güncelleme:
Falcao'dan Galatasaray'a transferine ilişkin flaş açıklama: En kısa sürede...

Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.

Falcao'dan Galatasaray'a transferine ilişkin flaş açıklama: En kısa sürede...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde dünya yıldızlarına yöneldi.

Falcao'dan Galatasaray'a transferine ilişkin flaş açıklama: En kısa sürede...

Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao transferi için mesai harcıyor.

Falcao'dan Galatasaray'a transferine ilişkin flaş açıklama: En kısa sürede...

Galatasaraylı taraftarların da kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Falcao'dan Galatasaray'a transferine ilişkin flaş açıklama: En kısa sürede...

Yıldız futbolcu ülke basınına Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'dan flaş açıklama!
Transfer haberleri... Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'dan flaş açıklama!