Falcao'dan Galatasaray'a transferine ilişkin flaş açıklama: En kısa sürede...
Galatasaray'ın Falcao transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transferinin kariyerinin bu aşamasında heyecan verici olacağını söyledi.
10.08.2019 00:15
- Son Güncelleme:
Galatasaray'da Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde dünya yıldızlarına yöneldi.
Senegalli santrfor Mbaye Diagne'yi elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray, uzun süredir Radamel Falcao transferi için mesai harcıyor.
Galatasaraylı taraftarların da kadrosunda görmeyi çok istediği Kolombiyalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcu ülke basınına Galatasaray ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İşte detaylar...