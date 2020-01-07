Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Adil Rami rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Fenerbahçe ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken gündem yaratacak bir gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu yeteri kadar süre bulamadığını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılma talebini iletti. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan gelişmelerin detayları...
07.01.2020 20:27
- Son Güncelleme: 07.01.2020 20:27
Takıma katılacak olan takviyelere yoğunlaşan sarı-lacivertlilerde takımda yaşanacak olan bir ayrılık ve bir transfer kesinleşti. Fenerbahçe ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken gündem yaratacak bir gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu yeteri kadar süre bulamadığını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılma talebini iletti.
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