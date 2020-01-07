Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Adil Rami rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'

Takıma katılacak olan takviyelere yoğunlaşan sarı-lacivertlilerde takımda yaşanacak olan bir ayrılık ve bir transfer kesinleşti. Fenerbahçe ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken gündem yaratacak bir gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu yeteri kadar süre bulamadığını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılma talebini iletti.