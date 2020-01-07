GaleriSpor

Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Adil Rami rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'

Fenerbahçe ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken gündem yaratacak bir gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu yeteri kadar süre bulamadığını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılma talebini iletti. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve yaşanan gelişmelerin detayları...

07.01.2020 20:27 - Son Güncelleme: 07.01.2020 20:27
Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Adil Rami rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Takıma katılacak olan takviyelere yoğunlaşan sarı-lacivertlilerde takımda yaşanacak olan bir ayrılık ve bir transfer kesinleşti. Fenerbahçe ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken gündem yaratacak bir gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu yeteri kadar süre bulamadığını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılma talebini iletti.
Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Adil Rami rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Süper Lig'in ilk yarısında inişli, çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertlilerde ara transfer döneminin başlamasıyla gözler artık tamamen takıma katılacak isimlere çevrilmişti.
Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Adil Rami rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirken, hedefteki yıldızlarla temaslar bir süredir devam ediyordu.
Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Adil Rami rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon tamamlamaktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de hedef, sezonun ikinci yarısına eksiksiz bir şekilde girip sezon sonunda ipi göğüsleyecek kadroyu oluşturmak.
Transfer haberleri | Fenerbahçe'de Adil Rami rest çekti! 'Takımdan ayrılmak istiyorum'
Sezonun ilk yarısında elindeki kadrodan maksimum verim almak için uğraş veren teknik direktör Ersun Yanal'ın savunma bölgesinde yaşanan eksiklikler elini zayıflatmıştı.
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımlı...
Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Bakın hangi takımlı...