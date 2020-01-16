Transfer haberleri | Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Ricardo Rodriguez...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sonunda sol bekine kavuşuyor. Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez için PSV Eindhoven'ın da araya girmesi ve kulüp yöneticileriyle görüşme gerçekleştirmesi üzerine teklifini artıran sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi. 27 yaşındaki İsviçreli sol bek, Sarı Kanaryalar'ın teklifini kabul etti. İşte tüm gelişmeler ve detaylar...
16.01.2020 00:48
- Son Güncelleme: 16.01.2020 00:48
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