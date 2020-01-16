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Transfer haberleri | Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Ricardo Rodriguez...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sonunda sol bekine kavuşuyor. Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez için PSV Eindhoven'ın da araya girmesi ve kulüp yöneticileriyle görüşme gerçekleştirmesi üzerine teklifini artıran sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi. 27 yaşındaki İsviçreli sol bek, Sarı Kanaryalar'ın teklifini kabul etti. İşte tüm gelişmeler ve detaylar...

16.01.2020 00:48 - Son Güncelleme: 16.01.2020 00:48
Transfer haberleri | Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Ricardo Rodriguez...

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu güçlendirerek 6 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırabilmek adına transfer dönemine odaklanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Transfer haberleri | Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Ricardo Rodriguez...

Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı Ricardo Rodriguez için Hollanda ekibi PSV de devreye girmişti.

Transfer haberleri | Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Ricardo Rodriguez...

Dün akşam saatlerinde PSV'li yöneticiler Peter Fossen ile John De Jong, Milan'ın yönetim binasında Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico ve Milanlı yöneticiler ile görüşme gerçekleştirmişti.

Transfer haberleri | Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Ricardo Rodriguez...

Yapılan görüşmenin ardından İsviçreli sol bekin Hollanda ekibi ile anlaştığı iddia edilirken, Sarı Kanaryalar'dan flaş bir hamle geldi.

Transfer haberleri | Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Ricardo Rodriguez...

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Milan, tecrübeli futbolcu için sarı-lacivertli kulüpten yeni bir teklif aldı.

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