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Son dakika transfer haberleri! Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Yıldız isim cevapladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, BeIN Sports mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında sorulan bir soruya da cevap verdi. İşte Mesut Özil'in açıklamalarından satır başları...

15.01.2020 20:11 - Son Güncelleme: 15.01.2020 20:11
Son dakika transfer haberleri! Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Yıldız isim cevapladı

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, futbol hayatı, yeni teknik direktörü Arteta, Türk Milli Takım futbolcuları Ahmed Kutucu ve Çağlar Söyüncü hakkında açıklamalar yaparken, Fenerbahçe'ye olası transferi konusunda gelen bir soruya cevap verdi.

Son dakika transfer haberleri! Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Yıldız isim cevapladı

Mesut Özil'in açıklamaları şu şekilde;

Mesut Özil: Çocuk yaşlarda kardeşim ve arkadaşlarımla futbol oynamaya başladım. Bu alışkanlığımı yıllar geçtikçe devam ettirdim. Allah'a şükür bundan hiçbir zaman geri kalmadım.

Son dakika transfer haberleri! Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Yıldız isim cevapladı

Çok iyi bir futbol yaşantım oldu. Birçok insan, ülke ve kültür tanıdım. Benim için iyi bir macera oldu.

Özellikle bir önceki teknik direktör (Unai Emery) ile zorlu zamanlar geçirdim ama şu an her şey değişmiş durumda, her şeyden oldukça mutluyum. Düzenli bir şekilde oynuyorum ve her şey yolunda gidiyor.

Son dakika transfer haberleri! Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Yıldız isim cevapladı

Arsene Wenger hakkında çok fazla bir şey söylememe gerek yok sanırım. Kendisi kulübün efsanesi ve birçok kupa kaldırdı. Çok başarılı bir çalıştırıcıydı. Wenger'in yönetiminde iyi bir dönem yaşandı.

Son dakika transfer haberleri! Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Yıldız isim cevapladı

Arteta, daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi kendisinin bu kadar kısa sürede kulübü benimsemesi birçok insan için şaşırtıcıydı. İyi bir iş çıkarıyor. Başarı konusunda açlığı var. Onunla ilgili her şey pozitif ilerliyor.

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