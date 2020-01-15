Son dakika transfer haberleri! Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Yıldız isim cevapladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, BeIN Sports mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında sorulan bir soruya da cevap verdi. İşte Mesut Özil'in açıklamalarından satır başları...
15.01.2020 20:11
- Son Güncelleme: 15.01.2020 20:11
Çok iyi bir futbol yaşantım oldu. Birçok insan, ülke ve kültür tanıdım. Benim için iyi bir macera oldu.
Özellikle bir önceki teknik direktör (Unai Emery) ile zorlu zamanlar geçirdim ama şu an her şey değişmiş durumda, her şeyden oldukça mutluyum. Düzenli bir şekilde oynuyorum ve her şey yolunda gidiyor.
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