Transfer haberleri... Fenerbahçe Kolarov’u bitirdi! İşte geliş tarihi...

Yeni sezona şampiyon olmak için güçlü bir ekip kurmayı planlayan Fenerbahçe aldığı oyuncularla transfer sezonunun en çok konuşulan takımlarından oldu. Hücum ve savunma hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...

03.08.2019 19:45 - Son Güncelleme: 03.08.2019 19:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





