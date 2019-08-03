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Transfer haberleri... Fenerbahçe Kolarov’u bitirdi! İşte geliş tarihi...

Yeni sezona şampiyon olmak için güçlü bir ekip kurmayı planlayan Fenerbahçe aldığı oyuncularla transfer sezonunun en çok konuşulan takımlarından oldu. Hücum ve savunma hattını da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor. İşte detaylar...

03.08.2019 19:45 - Son Güncelleme: 03.08.2019 19:45
Transfer haberleri... Fenerbahçe Kolarov’u bitirdi! İşte geliş tarihi...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan ancak henüz istediği kadroyu tam olarak kuramayan Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Alexandar Kolarov transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Transfer haberleri... Fenerbahçe Kolarov’u bitirdi! İşte geliş tarihi...

Sarı-Lacivertliler'in 33 yaşındaki Sırp yıldız için sonunda kulübü Roma'yı ikna etmeyi başardığı ortaya çıktı.

Transfer haberleri... Fenerbahçe Kolarov’u bitirdi! İşte geliş tarihi...

20 HAZİRAN'DA FENERBAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI

Fener, 20 Haziran'da İstanbul'a getirip el sıkıştığı Kolarov için İtalyan kulübünün kapısını çalıp transfer şartlarını sormuştu.

Transfer haberleri... Fenerbahçe Kolarov’u bitirdi! İşte geliş tarihi...

Roma 1 yıllık sözleşmesi kalan Sırp sol bek için kapıyı 4 milyon eurodan açarken, Sportif Direktör Damien Comolli 2.5 milyon euro önerisinde bulunmuştu.

Transfer haberleri... Fenerbahçe Kolarov’u bitirdi! İşte geliş tarihi...

Pazarlıkların olumlu sonuçlanması beknirken, teknik direktör Fonseca pürüzü patlak vermişti.

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