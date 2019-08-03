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Lionel Messi'ye büyük şok! 3 ay men edildi

Copa America'da Beşiktaş forması giyen Gary medel ile bir tartışma yaşayan Lionel Messi, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Üçüncülük maçında yaşanan bu olay sonrası sert açıklamalarda bulunan Messi'ye CONMEBOL'den şok bir ceza geldi.

03.08.2019 14:20 - Son Güncelleme: 03.08.2019 14:20
Lionel Messi'ye büyük şok! 3 ay men edildi

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'da Şili'yi 2-1 yenerek üçüncü olan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin maç sonrası isyanı turnuvaya damga vurdu.

Lionel Messi'ye büyük şok! 3 ay men edildi

Şili karşısında Beşiktaşlı Gary Medel'le tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Messi, karşılaşma sonrası düzenlenen madalya törenine katılmadı.

Lionel Messi'ye büyük şok! 3 ay men edildi

Kırmızı kartın haksız olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Bu turnuvanın Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık.

Lionel Messi'ye büyük şok! 3 ay men edildi

Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Hakemler her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı" dedi.

Lionel Messi'ye büyük şok! 3 ay men edildi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise Messi'nin eleştirilerini temelsiz ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.

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