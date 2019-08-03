Lionel Messi'ye büyük şok! 3 ay men edildi
Copa America'da Beşiktaş forması giyen Gary medel ile bir tartışma yaşayan Lionel Messi, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Üçüncülük maçında yaşanan bu olay sonrası sert açıklamalarda bulunan Messi'ye CONMEBOL'den şok bir ceza geldi.
03.08.2019 14:20
- Son Güncelleme: 03.08.2019 14:20
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'da Şili'yi 2-1 yenerek üçüncü olan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin maç sonrası isyanı turnuvaya damga vurdu.
Şili karşısında Beşiktaşlı Gary Medel'le tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Messi, karşılaşma sonrası düzenlenen madalya törenine katılmadı.
Kırmızı kartın haksız olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Bu turnuvanın Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık.
Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Hakemler her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı" dedi.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise Messi'nin eleştirilerini temelsiz ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.