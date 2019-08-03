Cimbom'dan güzel prova! Galatasaray 2-1 Panathinaikos | Maç Sonucu
Sezon hazırlıklarını takıma kattığı yeni transferleriyle de hummalı bir şekilde sürdüren son şampiyon Galatasaray, hazırlık müsabakası kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
03.08.2019 23:33
- Son Güncelleme: 03.08.2019 23:33
"Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Jimmy Durmaz, Adem, Belhanda, Babel" ilk 11'i ile başladı.
Rakip takım Panathinaikos ise; Dioudis Sokrates, Johansson Mattias, Insua, Kolovetsios Dimitrios, Christos, Macheda Federico, Annastasios, Elias, Ghayas, Kolovos Dimitrios ve Pungouras Achilleas" İlk 11'i ile sahaya çıktı.
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