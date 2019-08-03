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Cimbom'dan güzel prova! Galatasaray 2-1 Panathinaikos | Maç Sonucu

Sezon hazırlıklarını takıma kattığı yeni transferleriyle de hummalı bir şekilde sürdüren son şampiyon Galatasaray, hazırlık müsabakası kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

03.08.2019 23:33 - Son Güncelleme: 03.08.2019 23:33
Cimbom'dan güzel prova! Galatasaray 2-1 Panathinaikos | Maç Sonucu

Galatasaray, hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırladı. Karşılaşma 2-1'lik Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.

Cimbom'dan güzel prova! Galatasaray 2-1 Panathinaikos | Maç Sonucu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 4'üncü hazırlık maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaştı. Teknik direktör Fatih Terim karşılaşmaya;

Cimbom'dan güzel prova! Galatasaray 2-1 Panathinaikos | Maç Sonucu

"Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Jimmy Durmaz, Adem, Belhanda, Babel" ilk 11'i ile başladı.

Rakip takım Panathinaikos ise; Dioudis Sokrates, Johansson Mattias, Insua, Kolovetsios Dimitrios, Christos, Macheda Federico, Annastasios, Elias, Ghayas, Kolovos Dimitrios ve Pungouras Achilleas" İlk 11'i ile sahaya çıktı.

Cimbom'dan güzel prova! Galatasaray 2-1 Panathinaikos | Maç Sonucu

GALATASARAY ARADIĞI GOLÜ ERKEN BULDU

Maça etkili başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı golü erken buldu. 10'uncu dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde defansta seken top altıpas içinde Adem'in önünde kaldı.

Cimbom'dan güzel prova! Galatasaray 2-1 Panathinaikos | Maç Sonucu

Adem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı boyunca özellikle ileride Adem, Belhanda ve Jimmy üçlüsüyle etkili oyun ortaya koyan Galatasaray, ikinci gol için birçok fırsattan yararlanamadı.

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