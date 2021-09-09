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Transfer dönemi bitti 4 büyüklerin kadro değerleri belli oldu! Zirvede bakın hangi takım var!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bir transfer dönemi daha sona erdi. Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımların kadroları netlik kazandı. 127 milyon Euro'luk kadro değeri ile Süper Lig'in bu alanda zirvesinde o takım yer aldı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
09.09.2021 17:04 - Son Güncelleme: 09.09.2021 17:04
Transfer dönemi bitti 4 büyüklerin kadro değerleri belli oldu! Zirvede bakın hangi takım var!

Spor Toto Süper Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte ligimizin en değerli takımları da belli oldu.

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Transfer dönemi bitti 4 büyüklerin kadro değerleri belli oldu! Zirvede bakın hangi takım var!

Kesinleşen kadrolar sonrasında transfermarkt verilerine göre 127 milyon Euro'luk bir kadro değerine ulaşan Beşiktaş, ligimizin en değerli takımı unvanına sahip oldu.

Transfer dönemi bitti 4 büyüklerin kadro değerleri belli oldu! Zirvede bakın hangi takım var!

Takım değeri konusunda zirvede yer alan BeşiktaşFenerbahçe takip etti. Sarı-Lacivertliler 114 milyon Euro'luk kadro değeri ile Süper Lig'in en değerli ikinci takımı konumunda.

Transfer dönemi bitti 4 büyüklerin kadro değerleri belli oldu! Zirvede bakın hangi takım var!

Galatasaray ise sıralamada üçüncü sırada kendisine yer bulabildi. 102 milyon Euro'luk bir kadro değeri olan Sarı-Kırmızılılar, listede Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arkasında yer aldı.

Transfer dönemi bitti 4 büyüklerin kadro değerleri belli oldu! Zirvede bakın hangi takım var!

Trabzonspor da 96 milyon Euro'luk kadro değeri ile Süper Lig'in en değerli 4. takımına sahip durumda.

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