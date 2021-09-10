İşte Z kuşağı Aslan! Galatasaray’ın transfer raporu

KİRALIK DÖNEMİ KAPANDI

Galatasaray transfer döneminde daha çok geleceğe yönelik transferler yaptı. Özellikle orta sahada büyük bir revizyon yapan sarı- kırmızılılar genç futbolcuları kadrosuna katarak ileriki dönemde de ekonomik olarak beklentilerine yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi. 11 yeni oyuncunun yaş ortalaması 23.72... Ayrıca Galatasaray bu kez kiralık futbolcuları tercih etmedi. Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı 11 futbolcunun 6'sını bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etti. Boş durumda olan 3 futbolcu ile anlaşan Aslan, 2 futbolcuyu da kiralık olarak aldı.