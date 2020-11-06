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Transfer böyle yatmış! Kulübü Fenerbahçe'yle anlaştı ama o Galatasaray'ı seçti

Sporseverler için transfer dönemleri oldukça heyecan vericidir. Transfer dedikoduları, yıldız isimler ve en önemlisi transfer çalımları. Şimdi biraz geçmişe gitmenin vakti. Şu sıralar 'Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı', 'Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kaptı', 'Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe imzayı attırdı' gibi başlıkları Süper Lig tarihi bakalım kimlerde görmüş. İşte 4 büyüklerin unutulmaz transfer çalımları...

06.11.2020 15:42 - Son Güncelleme: 06.11.2020 15:42
Transfer böyle yatmış! Kulübü Fenerbahçe'yle anlaştı ama o Galatasaray'ı seçti

Süper Lig devlerinin bu yılda transfer politikalarında sık sık karşı karşıya gelmesi, geçmişte yaşanan transfer çalımlarını akıllara getiriyor. İşte yakın döneme damga vuran unutulmaz transfer çalımları.

Mert Hakan Yandaş / Fenerbahçe & Galatasaray

Yeni sezonda Sarı- Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle geri adım attı, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Mert Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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Transfer böyle yatmış! Kulübü Fenerbahçe'yle anlaştı ama o Galatasaray'ı seçti

Vedat Muriç için yaşanan Galatasaray-Fenerbahçe kapışmasında, Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine son dakika çalımı atmıştı.

Transfer böyle yatmış! Kulübü Fenerbahçe'yle anlaştı ama o Galatasaray'ı seçti

Deniz Türüç / Fenerbahçe & Galatasaray

Daha önce Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez de Deniz Türüç için kapıştı ve yine Sarı Lacivertliler galip ayrıldı.

Transfer böyle yatmış! Kulübü Fenerbahçe'yle anlaştı ama o Galatasaray'ı seçti

Mevlüt Erdinç / Fenerbahçe & Galatasaray

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray'a bir çalım daha attı. Galatasaray'ın bir süredir ilgilendiği Mevlüt Erdinç transferini Fenerbahçe bitirdi.

Transfer böyle yatmış! Kulübü Fenerbahçe'yle anlaştı ama o Galatasaray'ı seçti

Mehmet Topuz / Fenerbahçe & Beşiktaş

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