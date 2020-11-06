Transfer böyle yatmış! Kulübü Fenerbahçe'yle anlaştı ama o Galatasaray'ı seçti
Sporseverler için transfer dönemleri oldukça heyecan vericidir. Transfer dedikoduları, yıldız isimler ve en önemlisi transfer çalımları. Şimdi biraz geçmişe gitmenin vakti. Şu sıralar 'Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı', 'Beşiktaş istedi ama Trabzonspor kaptı', 'Galatasaray anlaştı, Fenerbahçe imzayı attırdı' gibi başlıkları Süper Lig tarihi bakalım kimlerde görmüş. İşte 4 büyüklerin unutulmaz transfer çalımları...
Süper Lig devlerinin bu yılda transfer politikalarında sık sık karşı karşıya gelmesi, geçmişte yaşanan transfer çalımlarını akıllara getiriyor. İşte yakın döneme damga vuran unutulmaz transfer çalımları.
Mert Hakan Yandaş / Fenerbahçe & Galatasaray
Yeni sezonda Sarı- Kırmızılı formayı giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, Emre Belözoğlu'nun devreye girmesiyle geri adım attı, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Mert Hakan ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.