Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası nefes aldık! İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in RB Leipzig ve PSG mağlubiyeti; Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'un ise Villarreal ve Maccabi mağlubiyetleri sonrası ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriye gitmiştik. UEFA ülke sıralamasında 2 sıra gerilemiş ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımızı zora sokmuştuk. Başakşehir'in Manchester United'ı 2-1; Sivasspor'un ise Qarabağ'yı 1-0 mağlup etmesi sonrası gözler yeniden ülke puanına çevrildi. Peki UEFA ülke sıralamasında son durum ne? İşte güncel sıralama...
06.11.2020 12:54
- Son Güncelleme: 06.11.2020 12:54
DİĞER GALERİLER