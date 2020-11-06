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Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası nefes aldık! İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in RB Leipzig ve PSG mağlubiyeti; Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'un ise Villarreal ve Maccabi mağlubiyetleri sonrası ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriye gitmiştik. UEFA ülke sıralamasında 2 sıra gerilemiş ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımızı zora sokmuştuk. Başakşehir'in Manchester United'ı 2-1; Sivasspor'un ise Qarabağ'yı 1-0 mağlup etmesi sonrası gözler yeniden ülke puanına çevrildi. Peki UEFA ülke sıralamasında son durum ne? İşte güncel sıralama...

06.11.2020 12:54 - Son Güncelleme: 06.11.2020 12:54
Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası nefes aldık! İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkan temsilcilerimiz, yalnızca 2 galibiyet elde edebilmişti.

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Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası nefes aldık! İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum

Durum böyle olunca UEFA ülke sıralamasında İskoçya ve Ukrayna'nın önümüze geçmesiyle birlikte 13. sıraya gerilemiştik.

Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası nefes aldık! İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum

2 kulvarda da direkt olarak katılım sağlayan ekiplerimiz Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un bu hafta elde ettiği galibiyetlerle birlikte adeta yeniden şahlandık.

Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası nefes aldık! İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum

HEM İSKOÇYA HEM DE UKRAYNA KAYIP

12. sırada bulunan Ukrayna'nın 3 temsilcisi de bu haftayı mağlubiyetlerle kapattı.

Başakşehir ve Sivasspor galibiyetleri sonrası nefes aldık! İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum

Shakhtar Donetsk evinde Mönchengladbach'a, Dinamo Kiev ise deplasmanda Barcelona'ya mağlup oldu. Zorya ise evinde konuk ettiği AEK karşısında 4-1'lik mağlubiyetle sarsıldı.

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