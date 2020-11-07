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Lille forması giyen Yusuf Yazıcı sırrını açıkladı! Milan karşısında hat-trick yapan ve performansıyla göz dolduran Yusuf...

Geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla geçiren ve formsuz bir görüntü çizen Yusuf Yazıcı, bu sezon kendisinden beklenen performansı göstermeye başladı. Son olarak Lille formasıyla Milan karşısında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı özel hayatına dair bilinmeyenler anlattı. İşte detaylar...

07.11.2020 12:24 - Son Güncelleme: 07.11.2020 12:28
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı sırrını açıkladı! Milan karşısında hat-trick yapan ve performansıyla göz dolduran Yusuf...

UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle fırtına gibi esen Yusuf Yazıcı, müthiş formunun sırlarını açıkladı.

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Lille forması giyen Yusuf Yazıcı sırrını açıkladı! Milan karşısında hat-trick yapan ve performansıyla göz dolduran Yusuf...

"10-15 YIL SONRASINI PLANLIYORUZ"
Uzun süredir menajer, kariyer danışmanı, spor psikoloğu ve diyetisyenden oluşan bir ekiple çalıştığını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Her alanın profesyonellerinden oluşan bir ekibimiz var. Sadece bugünü, yarını değil, bundan 10-15 sene sonrayı da planlıyoruz" dedi.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı sırrını açıkladı! Milan karşısında hat-trick yapan ve performansıyla göz dolduran Yusuf...

Uyku koçu Nick Littlehales'ın 2 ay önce ekibe dahil olduğunu ifade eden Yusuf, "Nick'le başta iki toplantı yaptık. Günlük rutinim, alışkanlıklarım kayıt altına alındı. Sonra 80 soruluk bir test çözdük. Evin sıcaklık derecesinden, günlük beslenmeye kadar birçok veriye dayanarak bir uyku sistemi belirledik. Dinlendiğim ortamı da Nick'in tavsiyelerine göre revize ettik. Havalandırması, ışıklandırması, kullandığım yastık vs" diye konuştu.

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı sırrını açıkladı! Milan karşısında hat-trick yapan ve performansıyla göz dolduran Yusuf...

BİR GÜNÜ NASIL GEÇİYOR?
Doğru uyku ve doğru dinlenmenin sahadaki kararlarını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Yusuf, bir gününün nasıl geçtiğini şöyle anlattı:

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı sırrını açıkladı! Milan karşısında hat-trick yapan ve performansıyla göz dolduran Yusuf...

YARIM SAATLİK ÖZEL ZAMAN
"Genelde sabah uyanıp evde kendime yarım saatlik bir zaman yaratıyorum dünyadaki gelişmeleri takip etmek için. Ardından tesislere geçiyorum, kahvaltı ve antrenman için. İdman sonrasında dinlenmem var."

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