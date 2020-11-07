Lille forması giyen Yusuf Yazıcı sırrını açıkladı! Milan karşısında hat-trick yapan ve performansıyla göz dolduran Yusuf...

Uyku koçu Nick Littlehales'ın 2 ay önce ekibe dahil olduğunu ifade eden Yusuf, "Nick'le başta iki toplantı yaptık. Günlük rutinim, alışkanlıklarım kayıt altına alındı. Sonra 80 soruluk bir test çözdük. Evin sıcaklık derecesinden, günlük beslenmeye kadar birçok veriye dayanarak bir uyku sistemi belirledik. Dinlendiğim ortamı da Nick'in tavsiyelerine göre revize ettik. Havalandırması, ışıklandırması, kullandığım yastık vs" diye konuştu.