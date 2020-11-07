Lille forması giyen Yusuf Yazıcı sırrını açıkladı! Milan karşısında hat-trick yapan ve performansıyla göz dolduran Yusuf...
Geçtiğimiz sezonu sakatlıklarla geçiren ve formsuz bir görüntü çizen Yusuf Yazıcı, bu sezon kendisinden beklenen performansı göstermeye başladı. Son olarak Lille formasıyla Milan karşısında hat-trick yapan Yusuf Yazıcı özel hayatına dair bilinmeyenler anlattı. İşte detaylar...
07.11.2020 12:24
- Son Güncelleme: 07.11.2020 12:28
"10-15 YIL SONRASINI PLANLIYORUZ"
Uzun süredir menajer, kariyer danışmanı, spor psikoloğu ve diyetisyenden oluşan bir ekiple çalıştığını belirten 23 yaşındaki futbolcu, "Her alanın profesyonellerinden oluşan bir ekibimiz var. Sadece bugünü, yarını değil, bundan 10-15 sene sonrayı da planlıyoruz" dedi.
Uyku koçu Nick Littlehales'ın 2 ay önce ekibe dahil olduğunu ifade eden Yusuf, "Nick'le başta iki toplantı yaptık. Günlük rutinim, alışkanlıklarım kayıt altına alındı. Sonra 80 soruluk bir test çözdük. Evin sıcaklık derecesinden, günlük beslenmeye kadar birçok veriye dayanarak bir uyku sistemi belirledik. Dinlendiğim ortamı da Nick'in tavsiyelerine göre revize ettik. Havalandırması, ışıklandırması, kullandığım yastık vs" diye konuştu.
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