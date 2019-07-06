Transfer beklenen Galatasaray'dan giden gidene! İşte o 7 isim

Transfer sezonunun en çok konuşulan takımı olan Galatasaray, UEFA ile yaptığı anlaşma gereği gelir elde ettiği bonservis bedeli kadar oyuncu transfer edebiliyor. Diagne ile yolları ayrılması beklenirken, yaptığı açıklamadan sonra hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yönetimi bazı yıldız isimleriyle yolları ayırma kararı alabilir...

06.07.2019 11:28 - Son Güncelleme: 06.07.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





