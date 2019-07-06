Transfer beklenen Galatasaray'dan giden gidene! İşte o 7 isim
Transfer sezonunun en çok konuşulan takımı olan Galatasaray, UEFA ile yaptığı anlaşma gereği gelir elde ettiği bonservis bedeli kadar oyuncu transfer edebiliyor. Diagne ile yolları ayrılması beklenirken, yaptığı açıklamadan sonra hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yönetimi bazı yıldız isimleriyle yolları ayırma kararı alabilir...
06.07.2019 11:28
- Son Güncelleme: 06.07.2019 11:34
Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandığı için transfer dönemine eksi 4.3 milyon Euro bütçe ile giren Galatasaray'da yeni hamleler için oyuncu satışı yapılması gerekiyor.
Masada duran hamleler var ve özellikle Diagne'nin takımda kalmak istemesi ve gelen üç teklifi de reddetmesi Galatasaray'ı alternatif planlar yapmaya itiyor.
İşta Galatasaray'da satışıyla kulübe para kazandırabilecek 7 isim;
YOUNES BELHANDA
Devre arasında tekliflere rağmen Fatih Terim'in şampiyonluk adına transferine izin vermediği Younes Belhanda, 5 milyon euro yıllık maaş kazanmaması durumunda transfere kapıları kapatıyor.
Faslı yıldızın hayali olan La Liga'dan iyi bir teklif alması durumunda ise fedakarlık yapabileceği konuşuluyor.