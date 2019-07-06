Sporda Şiddet Yasası'nın yeni kuralları ve gelecek cezalar neler? İşte detaylar...

AYAKTA SEYİRCİYE DE BİLET VAR



YASAYA göre seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek.

FUTBOLDAKİ biletler, elektronik olarak oluşturulacak. Basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir alanlarının güvenliğinin sağlanması bu kulüplerin sorumluluğunda olacak.

