Sporda Şiddet Yasası'nın yeni kuralları ve gelecek cezalar neler? İşte detaylar...
AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Artık Twitter ve diğer mecralarca birbirine küfür ve hakaret edenler, direkt 3 yıla kadar hapis cezası alacak. İşte yeni kurallar ve gelecek cezalar:
-Yazılı, görsel, işitsel ve elektronik iletişim aracıyla işlenen suçlarda failler şikâyet şartı aranmaksızın ceza alacak.
-Taraftarların gruplar halinde toplandığı yerler, geliş-gidiş güzergahları hatta taraftar otobüsleri spor alanı tanımına alındı.
-Seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanlar için de bilet satışı yapılabilecek.
OTOBÜS DE SPOR ALANI SAYILACAK
"MÜSABAKA ALANI" tanımına, spor müsabakalarının yapıldığı yerin yanı sıra sporcu çıkış tünelleri, yedek sporcu kulübeleri, hakem odaları, soyunma odaları ve koridorlar da eklendi. Taraftarların gruplar halinde toplandıkları yerler, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, seyahat ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler, "spor alanı" tanımına alındı.
AYAKTA SEYİRCİYE DE BİLET VAR
YASAYA göre seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenen numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilecek.
FUTBOLDAKİ biletler, elektronik olarak oluşturulacak. Basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir alanlarının güvenliğinin sağlanması bu kulüplerin sorumluluğunda olacak.
KANUNDA yasaklanan maddeler müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokulamayacak.
MÜSABAKA, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenecek.