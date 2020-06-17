Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması: Susmak bilmiyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasındaki gerilim damga vurmuştu.. Bordo-mavililerin kaydettiği üç golün ikisini kaydeden Norveçli yıldız oyuncu Alexander Sörloth, mücadelenin 23. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu ile bir gerginlik yaşamış ve bu olay çok konuşulmuştu. Alexander Sörloth, Emre Belözoğlu ile yaşadığı diyaloğu ülkesinin basına anlattı.
Sörloth ve Serdar Aziz'in hava topu mücadelesi sonrası hakem Cüneyt Çakır'a saha kenarından itirazlarda bulunan Belözoğlu'nu uyaran Sörloth'un uyarısı sonrası, ikili tartışmaya başlamıştı. Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini demesinin ardından, Emre, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına kaldı.