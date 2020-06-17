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Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması: Susmak bilmiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasındaki gerilim damga vurmuştu.. Bordo-mavililerin kaydettiği üç golün ikisini kaydeden Norveçli yıldız oyuncu Alexander Sörloth, mücadelenin 23. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu ile bir gerginlik yaşamış ve bu olay çok konuşulmuştu. Alexander Sörloth, Emre Belözoğlu ile yaşadığı diyaloğu ülkesinin basına anlattı.

17.06.2020 16:00 - Son Güncelleme: 17.06.2020 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





