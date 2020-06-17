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Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması: Susmak bilmiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasındaki gerilim damga vurmuştu.. Bordo-mavililerin kaydettiği üç golün ikisini kaydeden Norveçli yıldız oyuncu Alexander Sörloth, mücadelenin 23. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu ile bir gerginlik yaşamış ve bu olay çok konuşulmuştu. Alexander Sörloth, Emre Belözoğlu ile yaşadığı diyaloğu ülkesinin basına anlattı.

17.06.2020 16:00 - Son Güncelleme: 17.06.2020 16:17
Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması: Susmak bilmiyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, mücadeleyi 3-1 kazanarak finale adını yazdıran ilk ekip olmuştu.

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Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması: Susmak bilmiyor

Karşılamada ev sahibi ekibin tek golünü Deniz Türüç kaydederken, konuk ekibin golleri Alexander Sörloth (2) ve Filip Novak'tan gelmişti.

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması: Susmak bilmiyor

Kıran kırana geçen mücadelenin 23. dakikasında bordo-mavililerin başarılı oyuncusu Alexander Sörloth ile Emre Belözoğlu arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı.

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması: Susmak bilmiyor

Sörloth ve Serdar Aziz'in hava topu mücadelesi sonrası hakem Cüneyt Çakır'a saha kenarından itirazlarda bulunan Belözoğlu'nu uyaran Sörloth'un uyarısı sonrası, ikili tartışmaya başlamıştı. Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini demesinin ardından, Emre, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına kaldı.

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth'tan flaş Emre Belözoğlu açıklaması: Susmak bilmiyor

Norveçli golcü de Emre Belözoğlu'na tepki göstererek 'sus' işareti yaptığı gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırıldı.

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