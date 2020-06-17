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Fenerbahçe forması da giymişti, soldaki bu ufaklığı tanıdınız mı? Şimdilerde neredeyse her gün onu konuşuyoruz

Adam olacak çocuk, küçüklüğünden belli olur... Sol taraftaki bu ufaklık şimdilerde neredeyse her gün adı dünya futbolunun devleri olarak nitelendirilen kulüplerle anılıyor. Siz tanıyabildiniz mi? Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

17.06.2020 16:42 - Son Güncelleme: 17.06.2020 16:42
Fenerbahçe forması da giymişti, soldaki bu ufaklığı tanıdınız mı? Şimdilerde neredeyse her gün onu konuşuyoruz

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. Hazırsanız başlayalım...

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Fenerbahçe forması da giymişti, soldaki bu ufaklığı tanıdınız mı? Şimdilerde neredeyse her gün onu konuşuyoruz

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Şenol Güneş
Fenerbahçe forması da giymişti, soldaki bu ufaklığı tanıdınız mı? Şimdilerde neredeyse her gün onu konuşuyoruz

Ozan Tufan

Fenerbahçe forması da giymişti, soldaki bu ufaklığı tanıdınız mı? Şimdilerde neredeyse her gün onu konuşuyoruz

Cengiz Ünder

Fenerbahçe forması da giymişti, soldaki bu ufaklığı tanıdınız mı? Şimdilerde neredeyse her gün onu konuşuyoruz

Çağlar Söyüncü

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