Fenerbahçe forması da giymişti, soldaki bu ufaklığı tanıdınız mı? Şimdilerde neredeyse her gün onu konuşuyoruz
Adam olacak çocuk, küçüklüğünden belli olur... Sol taraftaki bu ufaklık şimdilerde neredeyse her gün adı dünya futbolunun devleri olarak nitelendirilen kulüplerle anılıyor. Siz tanıyabildiniz mi? Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.
17.06.2020 16:42
- Son Güncelleme: 17.06.2020 16:42
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