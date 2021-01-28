Galatasaray'a dünyaca ünlü forvet! Diagne'nin yerine geliyor...
Forvet için arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan gündem değiştirecek bir hamle geldi. Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a gitme ihtimalinin yükselmesi sonrası girişimlerini artıran sarı-kırmızılı ekip, dünya yıldızı bir golcünün peşine düştü. Kulübüyle problem yaşayan yıldız ismi transfer etmek isteyen Galatasaray, şartları zorluyor.
28.01.2021 10:01
- Son Güncelleme: 28.01.2021 10:01
Ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik yaşanıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 1 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi girişimlerini hızlandırdı.
Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nda mutlu sona ulaşan yönetim, santrfor arayışlarını sürdürüyor.
Radamel Falcao'nun sürekli sakatlanması ve Mbaye Diagne'nin de teknik heyetin gözüne giremesi nedeniyle golcü transferi için düğmeye basıldı.
DIAGNE'NİN YERİNE DÜNYA YILDIZI!
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion ile Mbaye Diagne'nin kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.