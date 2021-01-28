Galatasaray'a dünyaca ünlü forvet! Diagne'nin yerine geliyor...

Forvet için arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan gündem değiştirecek bir hamle geldi. Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a gitme ihtimalinin yükselmesi sonrası girişimlerini artıran sarı-kırmızılı ekip, dünya yıldızı bir golcünün peşine düştü. Kulübüyle problem yaşayan yıldız ismi transfer etmek isteyen Galatasaray, şartları zorluyor.

28.01.2021 10:01 - Son Güncelleme: 28.01.2021 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





