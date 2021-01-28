Son dakika Galatasaray haberleri... Feghouli Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor!
Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi en çok merak edilen karşılaşmalardan biri. Şampiyon olmak isteyen ezeli rakiplerin sahaya hangi oyuncularla çıkacağı merak edilirken Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin derbide oynayıp oynayamayacağı araştırılıyor. İşte sarı-kırmızılı taraftarın merak ettiği sorunun cevabı...
28.01.2021 11:16
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Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, bir yandan da Gaziantep FK maçı için hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılılara Gaziantep maçı öncesi Feghouli'den kötü haber geldi.
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre tedavisine başlanan Cezayirli, 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde olmayacak.
Sakat olan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından takımdan ayrı koşulara başlarken, Emre Taşdemir de kondisyonerler eşliğinde çalıştı.
Teknik heyet, Fenerbahçe derbisine ise sağ açık için Oğulcan Çağlayan'ı hazırlayacak.
Sakatlığını yeni atlatan Oğulcan, Başakşehir maçında süre alacak ve Kadıköy'de Feghouli yerine ilk 11'de olacak.