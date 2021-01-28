Son dakika Galatasaray haberleri... Feghouli Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor!

Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi en çok merak edilen karşılaşmalardan biri. Şampiyon olmak isteyen ezeli rakiplerin sahaya hangi oyuncularla çıkacağı merak edilirken Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin derbide oynayıp oynayamayacağı araştırılıyor. İşte sarı-kırmızılı taraftarın merak ettiği sorunun cevabı...

28.01.2021 11:16 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





