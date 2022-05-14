Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, bugün şampiyonluğunu kutluyor. Binlerce taraftarın kutlamalar için sokaklara ve meydanlara akın ettiği eğlence töreninde kutlamalar denizden başladı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasından efsane kareler.
14.05.2022 17:54 - Son Güncelleme: 14.05.2022 17:56
Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı.
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak.
Trabzonspor, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu.