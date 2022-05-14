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Haberler Spor Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor, bugün şampiyonluğunu kutluyor. Binlerce taraftarın kutlamalar için sokaklara ve meydanlara akın ettiği eğlence töreninde kutlamalar denizden başladı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasından efsane kareler.

14.05.2022 17:54 - Son Güncelleme: 14.05.2022 17:56
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları denizden başladı.

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Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreniyle şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti

Tören öncesinde ise bir dizi kutlama etkinliği gerçekleştiriliyor.

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti

Trabzonspor, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu.

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor: Binlerce taraftar sokaklara akın etti

Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise bir çok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti.

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