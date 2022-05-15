SON DAKİKA: Şampiyon Trabzonspor’un başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun eşi ve kızı şampiyonluk sürecini anlattı

EVLERİNİN ÜZERİNİ KAPLAYAN TRABZONSPOR BAYRAĞI

İstanbul'da güzel, büyük bahçeli bir villa... Üzerini neredeyse villanın boyu kadar bir Trabzonspor bayrağı kaplamış. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ailesinin evi burası... Ahmet Bey İstanbul dışında. Zaten bugünlerde şampiyonluk vesilesiyle bütün gazeteciler kendisinin peşinde. Biz ise vaktiyle kendisiyle, ikinci kişisel sergisi vesilesiyle tanıştığımız ebru ve minyatür sanatçısı Beyza Ağaoğlu'nun misafiriyiz. Londra'da yaşayan büyük kızı Aslıhan Hanım da evde. Bugünlerde Beyza Hanım'ın da, Aslıhan Hanım'ın da heyecanı büyük.