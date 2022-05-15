SON DAKİKA: Şampiyon Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun eşi ve kızı şampiyonluk sürecini anlattı
Son dakika haberleri... Bugünlerde herkes şampiyon Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun peşinde... Sabah Pazar'dan Göksan Göktaş Ahmet Ağaoğlu'nun ebru ve minyatür sanatçısı eşi Beyza Hanım ve akademisyen kızı Aslıhan Hanım'la bir araya gelip hem anne-kız kendi yardım projelerini hem de Trabzonspor'u konuştu. İşte şampiyonluk kutlamarıyla dünyanın konuştuğu Trabzonspor camiasının şampiyon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bu sürecini başından sonuna en yakından bilen ismin anlattıkları...
Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında şampiyonluk kutlamaları yapan Trabzonspor'da herkesin peşinde olduğu isim yıllar sonra futbol şehri Trabzon'a kupayı getiren Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndayken ailesi evlerinin kapısını Pazar SABAH ekibine açtı. Eşi sanatçı Beyza Ağaoğlu ve kızları Aslıhan hanım çok önemli ayrıntıları paylaştı. İşte Trabzonspor'un şampiyonluk süreci ve bu yolda Ahmet Ağaoğlu'nun yaşadıkları...
EVLERİNİN ÜZERİNİ KAPLAYAN TRABZONSPOR BAYRAĞI
İstanbul'da güzel, büyük bahçeli bir villa... Üzerini neredeyse villanın boyu kadar bir Trabzonspor bayrağı kaplamış. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ailesinin evi burası... Ahmet Bey İstanbul dışında. Zaten bugünlerde şampiyonluk vesilesiyle bütün gazeteciler kendisinin peşinde. Biz ise vaktiyle kendisiyle, ikinci kişisel sergisi vesilesiyle tanıştığımız ebru ve minyatür sanatçısı Beyza Ağaoğlu'nun misafiriyiz. Londra'da yaşayan büyük kızı Aslıhan Hanım da evde. Bugünlerde Beyza Hanım'ın da, Aslıhan Hanım'ın da heyecanı büyük.
Hem hep birlikte çilesini çektikleri, emek verdikleri Trabzonspor şampiyonluğunun heyecanı bu, hem de birlikte kurdukları Yeşil Kitaplık Derneği'nin. Aslıhan Ağaoğlu'nun başkanı olduğu, Beyza Hanım'ın başkan yardımcısı olduğu derneği 2019'da kurmuşlar. Ama pandemi nedeniyle bu sene itibariyle harekete sağlam bir şekilde geçebilmişler.
BABAM ÇOK İYİ RUSÇA BİLİR
Aslıhan Hanım Lonra'da yaşıyor. Eşi Hollandalı. Ali adında 5 yaşında bir çocukları var. Edebiyat üzerine yapmış doktorasını. "Türkiye'de hukuk okudum. Ama bir yandan da üç yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi'nde yazar Murat Gülsoy'un edebiyat atölyelerine devam ettim. Zaten kitap aşkım çocukluktan" diyor ve ekliyor: