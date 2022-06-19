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Haberler Spor Trabzonspor’un şampiyonluğunda kilit isimdi! Uğurcan Çakır için Portekiz devi Benfica devrede...

Trabzonspor’un şampiyonluğunda kilit isimdi! Uğurcan Çakır için Portekiz devi Benfica devrede...

Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrolü oynayan isimlerin başında gelen milli oyuncu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa Ligi takımlarının peşinde olduğu başarılı kaleci için bu kez Portekiz devi Benfica devreye girdi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
19.06.2022 17:23 - Son Güncelleme: 19.06.2022 17:26
Trabzonspor’un şampiyonluğunda kilit isimdi! Uğurcan Çakır için Portekiz devi Benfica devrede...

Trabzonspor'un ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan ÇakırBenfica kadrosuna katmak istiyor.

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Trabzonspor’un şampiyonluğunda kilit isimdi! Uğurcan Çakır için Portekiz devi Benfica devrede...

Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Benfica, Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır'ı radarına aldı.

Trabzonspor’un şampiyonluğunda kilit isimdi! Uğurcan Çakır için Portekiz devi Benfica devrede...

Haberde Marsilya ve Monaco'nun oyuncu için nabız yokladığı ifade edildi.

Trabzonspor’un şampiyonluğunda kilit isimdi! Uğurcan Çakır için Portekiz devi Benfica devrede...

Fotoğrafta: A Bola'da yer alan o haber

Trabzonspor’un şampiyonluğunda kilit isimdi! Uğurcan Çakır için Portekiz devi Benfica devrede...

Trabzonspor'un Uğurcan'ı 15 milyon Euro'nun altına bırakmak istemediği belirtildi.

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