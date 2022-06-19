Trabzonspor’un şampiyonluğunda kilit isimdi! Uğurcan Çakır için Portekiz devi Benfica devrede...
Trabzonspor'un şampiyonluğunda başrolü oynayan isimlerin başında gelen milli oyuncu için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa Ligi takımlarının peşinde olduğu başarılı kaleci için bu kez Portekiz devi Benfica devreye girdi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
19.06.2022 17:23 - Son Güncelleme: 19.06.2022 17:26
Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Benfica, Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır'ı radarına aldı.