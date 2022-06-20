Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvete 4 aday kaldı!
Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvete alınacak isim netleşmeye başladı. Adayları dörde indiren sarı lacivertliler, gelecek sezonda şampiyonluk için gollerini sıralayacak bir ismi kadroya kazandırmayı kafaya takmış durumda...
Transferde perdeyi Lincoln Henrique ve Bruma ile yapan Fenerbahçe, etkili bir golcü transferi için kollarını sıvamış durumda.
Fenerbahçe'nin en çok üzerinde durduğu isimlerden olan Sörloth, kulübü Leipzig'in indirim yapmaması dolayısıyla gündemden çıkmış durumda. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin listesinde 4 golcü adayı var...
ANDREA BELOTTI
İtalyan kulübü Torino ile sözleşmesi biten ve kulüpten ayrılacak olan Belotti, henüz aradığı gibi bir teklif alamadı. Yüksek maliyeti Fenerbahçe'yi düşündürse de, oyuncunun indirime gitmesi halinde çalışmalar başlayacak.
ERISON
Jesus'un beğendiği bir isim olan Erison da Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu transferdeki ana sorun ise oyuncunun kulübü Botafogo'nun yüksek bonservis beklentisi. Şayet indirim gerçekleşirse, oyuncunun transferi mümkün.