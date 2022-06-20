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Haberler Spor Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvete 4 aday kaldı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de forvete 4 aday kaldı!

Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvete alınacak isim netleşmeye başladı. Adayları dörde indiren sarı lacivertliler, gelecek sezonda şampiyonluk için gollerini sıralayacak bir ismi kadroya kazandırmayı kafaya takmış durumda...

20.06.2022 09:58 - Son Güncelleme: 20.06.2022 09:58
Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvete 4 aday kaldı!

Transferde perdeyi Lincoln Henrique ve Bruma ile yapan Fenerbahçe, etkili bir golcü transferi için kollarını sıvamış durumda.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvete 4 aday kaldı!

Fenerbahçe'nin en çok üzerinde durduğu isimlerden olan Sörloth, kulübü Leipzig'in indirim yapmaması dolayısıyla gündemden çıkmış durumda. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin listesinde 4 golcü adayı var...

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvete 4 aday kaldı!

ANDREA BELOTTI

İtalyan kulübü Torino ile sözleşmesi biten ve kulüpten ayrılacak olan Belotti, henüz aradığı gibi bir teklif alamadı. Yüksek maliyeti Fenerbahçe'yi düşündürse de, oyuncunun indirime gitmesi halinde çalışmalar başlayacak.

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvete 4 aday kaldı!

Yıldız oyuncu geride bıraktığımız sezonda Serie A'da 8 gol 1 asist ile oynadı.

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvete 4 aday kaldı!

ERISON

Jesus'un beğendiği bir isim olan Erison da Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu transferdeki ana sorun ise oyuncunun kulübü Botafogo'nun yüksek bonservis beklentisi. Şayet indirim gerçekleşirse, oyuncunun transferi mümkün.

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