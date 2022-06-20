Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de forvete 4 aday kaldı!

ANDREA BELOTTI

İtalyan kulübü Torino ile sözleşmesi biten ve kulüpten ayrılacak olan Belotti, henüz aradığı gibi bir teklif alamadı. Yüksek maliyeti Fenerbahçe'yi düşündürse de, oyuncunun indirime gitmesi halinde çalışmalar başlayacak.