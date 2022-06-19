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Haberler Spor Son dakika transfer haberleri… Trabzonspor için kritik hafta! Trezeguet gelirse Gervinho yolcu!

Son dakika transfer haberleri… Trabzonspor için kritik hafta! Trezeguet gelirse Gervinho yolcu!

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor için bu hafta kritik. Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat. Jens Larsen ve Stefano Denswil'in transferlerini açıklayan Karadeniz Fırtınası Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet'yi de kadrosuna katarsa geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Gervinho ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
19.06.2022 14:26 - Son Güncelleme: 19.06.2022 14:26
Son dakika transfer haberleri… Trabzonspor için kritik hafta! Trezeguet gelirse Gervinho yolcu!

Trabzonspor yeni haftada Umut Bozok, Marlon, Yusuf Barasi ve Trezeguet'nin transferlerini resmiyete dökmek için harekete geçecek. Bordo-Mavililer'de transfer sayısı yükseldikçe takımdan gönderilecek isimler de artıyor.

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Son dakika transfer haberleri… Trabzonspor için kritik hafta! Trezeguet gelirse Gervinho yolcu!

Teknik direktör Abdullah Avcı takımdan gönderilmesini istediği 10 futbolcunun ismini vermişti.

Son dakika transfer haberleri… Trabzonspor için kritik hafta! Trezeguet gelirse Gervinho yolcu!

Abdulkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Trondsen, Flávio, Salih Kavrazlı ve Diabate'nin başka takımlarla transfer görüşmesi yapmasına izin verildi.

Son dakika transfer haberleri… Trabzonspor için kritik hafta! Trezeguet gelirse Gervinho yolcu!

Karadeniz Fırtınası Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet'yi de kadrosuna katarsa geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Gervinho ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri… Trabzonspor için kritik hafta! Trezeguet gelirse Gervinho yolcu!

Fildişili yıldızın Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin Trezeguet transferi sonrası tecrübeli sol kanat oyuncunun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

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