Son dakika transfer haberleri… Trabzonspor için kritik hafta! Trezeguet gelirse Gervinho yolcu!
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor için bu hafta kritik. Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat. Jens Larsen ve Stefano Denswil'in transferlerini açıklayan Karadeniz Fırtınası Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet'yi de kadrosuna katarsa geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Gervinho ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
19.06.2022 14:26 - Son Güncelleme: 19.06.2022 14:26
Trabzonspor yeni haftada Umut Bozok, Marlon, Yusuf Barasi ve Trezeguet'nin transferlerini resmiyete dökmek için harekete geçecek. Bordo-Mavililer'de transfer sayısı yükseldikçe takımdan gönderilecek isimler de artıyor.
Karadeniz Fırtınası Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet'yi de kadrosuna katarsa geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Gervinho ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
Fildişili yıldızın Trabzonspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin Trezeguet transferi sonrası tecrübeli sol kanat oyuncunun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.