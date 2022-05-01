Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ozan Tufan’dan kötü haber! Eğer Watford kümede kalırsa...
Fenerbahçe'nin sezon başında 7.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Watford'a kiraladığı, İngiliz ekibinin ise devre arası Sarı-Lacivertliler'e geri yolladığı Ozan Tufan'dan bir kötü haber daha geldi. Watford'un kümede kalması durumunda satın alma opsiyonu devreye girecek olan Ozan için artık umutlar tamamen tükendi.
Fenerbahçe'ye Ozan Tufan'dan kötü haber... Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Watford'a 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibi tarafından devre arasında Fenerbahçe'ye geri gönderilmişti.
Watford'un Premier Lig'de kalması halinde 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan Ozan için Fenerbahçe'nin umutları dün tamamen tükendi.
Premier Lig'de 19. Sırada yer alan Watford dün sahasında Burnley'e 2-1 yenilerek ligde kalma adına az olan umutlarını mucizelere bıraktı.
Düşme hattının üzerinde 17.sırada yer alan Leeds United ve 16. Burnley'nin 12'şer puan gerisinde, 18.sırada olan Watford'un küme düşmesi matematiksel olarak henüz kesinleşmese de Sarı-Siyahlı ekibin alt lige düştüğüne kamuoyu tarafından kesin gözüyle bakılıyor.
Küme düşmesinin resmileşmesi gelecek hafta sonu kesinleşmesi beklenen Watford'un bu durumda Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonunu kullanamayacak olması Fenerbahçe'nin de sezon başındaki hayallerini suya düşürmüş oldu.