Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ozan Tufan’dan kötü haber! Eğer Watford kümede kalırsa...

Düşme hattının üzerinde 17.sırada yer alan Leeds United ve 16. Burnley'nin 12'şer puan gerisinde, 18.sırada olan Watford'un küme düşmesi matematiksel olarak henüz kesinleşmese de Sarı-Siyahlı ekibin alt lige düştüğüne kamuoyu tarafından kesin gözüyle bakılıyor.