Son dakika Trabzonspor haberleri... ’Çocukluk hayalimdi’ dedi o görüntüsü yeniden gündem oldu! Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür...

Antalyaspor maçıyla ilk kez bir Süper Lig maçında iki asist yapan 22 yaşındaki Abdülkadir Ömür bu sezon ligde 7 gol ve 4 asist ile mücadele ediyor. Fransız ekibi Nice'in radarında olan Abdülkadir Ömür'ün transferi ile ilgili yönetimin vereceği karar merak ediliyor.