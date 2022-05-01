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Haberler Spor Son dakika Trabzonspor haberleri... 'Çocukluk hayalimdi' dedi o görüntüsü yeniden gündem oldu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür...

Son dakika Trabzonspor haberleri... 'Çocukluk hayalimdi' dedi o görüntüsü yeniden gündem oldu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Türk futbolunun yerli Messi'si olarak anılan Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile şampiyon olmak çocukluk hayalimdi" ifadelerini kullandı. Ömür'ün açıklamalarının ardından o görüntüsü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
01.05.2022 11:32 - Son Güncelleme: 01.05.2022 11:32
Son dakika Trabzonspor haberleri... ’Çocukluk hayalimdi’ dedi o görüntüsü yeniden gündem oldu! Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür...

Trabzonspor'un şampiyonluğunda emeği olan isimlerin başında öz kaynaklardan yetişen milli yıldız geliyor. Türk futbolunun 'Yerli Messi'si Antalyaspor maçında yaptığı iki asistle izleyenlerin gözünün pasını sildi.

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Son dakika Trabzonspor haberleri... ’Çocukluk hayalimdi’ dedi o görüntüsü yeniden gündem oldu! Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür...

Bordo-Mavililer'in genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile şampiyon olmak çocukluk hayalimdi" ifadelerini kullandı.

Son dakika Trabzonspor haberleri... ’Çocukluk hayalimdi’ dedi o görüntüsü yeniden gündem oldu! Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür...

Milli oyuncu, 2010-2011 sezonunda çok sevdiği Trabzonspor'un altyapısında forma giyerken seremonideki görüntüsü tekrar gündeme geldi

Son dakika Trabzonspor haberleri... ’Çocukluk hayalimdi’ dedi o görüntüsü yeniden gündem oldu! Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür...

Abdülkadir Ömür, 13 Eylül 2010'da oynanan Trabzonspor-Sivasspor maçının seremonisinde Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Egemen Korkmaz'ın önünde yer alıyordu. İşte o çocuk büyüdü ve 11 yıl sonra Trabzonspor'u hak ettiği şampiyonluğa taşıdı.

Son dakika Trabzonspor haberleri... ’Çocukluk hayalimdi’ dedi o görüntüsü yeniden gündem oldu! Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür...

Antalyaspor maçıyla ilk kez bir Süper Lig maçında iki asist yapan 22 yaşındaki Abdülkadir Ömür bu sezon ligde 7 gol ve 4 asist ile mücadele ediyor. Fransız ekibi Nice'in radarında olan Abdülkadir Ömür'ün transferi ile ilgili yönetimin vereceği karar merak ediliyor.

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