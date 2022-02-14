Trabzonspor’un Konyaspor galibiyeti sonrası spor yazarlarından övgü dolu sözler: Visca şampiyonluk demek

Ama şu bir gerçek; iki takım da oynadığı futbolla neden birinci ve ikinci sırada olduklarını gösterdiler. Özellikle Konyaspor ikinci yarıda çok iyiydi. Trabzonspor'un kadrosu Konya'ya göre bir tık daha iyi. 2-0 öne geçince Konya Teknik Direktörü İlhan Palut tüm kartlarını oynadı. Bence iki hoca da çok gergindi.